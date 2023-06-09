Lisa超淡妝配CELINE新腋下包遊泰國古都　Rosé背巨大YSL手袋亮相

▲Lisa（左起）、Jisoo、Rosé各自秀出新包。（圖／翻攝lalalalisa_m IG、品牌提供、翻攝roses_are_rosie IG）

記者林明瑋 / 綜合報導

BLACKPINK無論合體或成員們獨自活動，都是滿滿話題，各有代言的她們行頭不乏最新款式，想知道最近的夯包是什麼，看看4姝就秒懂。Lisa最近趁空到泰國大城（Ayutthaya），穿著傳統服飾、妝感極淡，搭配CELINE Ava Triomphe腋下包毫不違和，顯得優雅自在，Jisoo則是手拿DIOR Lady 95.22拍攝形象廣告，而Rosé背的SAINT LAURENT Jamie 4.3包款，大尺寸率性又實用，小廢包可以先靠邊休息了。

▲Lisa在泰國大城穿得很有傳統風情，肩背CELINE Ava Triomphe包。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）





▲CELINE Ava Triomphe包老花款79,000元、光滑小牛皮款85,000元。

Lisa現身曼谷附近的古都大城，以白色上衣、藍白圖騰長裙穿出泰國傳統風情，而且妝很淡、招牌瀏海變長，露出了額頭，與舞台上或日常私服有很大不同，唯一沒變的大概就是背的是CELINE包了，她選擇黑色Ava Triomphe手袋，半月形的包身、金色Triomphe扣飾，充滿復古感也簡單俐落，是很百搭的款式，且包身加寬，容量比想像中更大，Lisa曾穿著細肩帶背心與寬褲搭配，穿黑色T恤與皮褲時，時則改用老花帆布款，都相當出色。

▲Lisa以不同造型搭配CELINE Ava Triomphe包。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

身為DIOR全球時尚與美妝品牌大使的Jisoo，為Lady 95.22包款拍攝了最新的形象照，Lady 95.22 重新詮釋黛妃包（ Lady Dior），從輪廓到細節都能看出關聯 ，包款的命名來自首次發表的1995 年，及以全新姿態回歸的 2022 年。

Jisoo以典雅的裙裝演繹Lady 95.22，由擅長人物肖像攝影的女性攝影師 Brigitte Lacombe 掌鏡，和先前迪麗熱巴、摩納哥王妃 Beatrice Borromeo等多名不同領域女性入鏡的形象照同樣是黑白片，拿掉色彩的干擾，以更純粹的影像，展現出DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri始終強調的女性力量。

▲Jisoo為DIOR Lady 95.22包拍攝形象照。（圖／品牌提供）

▲DIOR Lady 95.22黑色銀把手小羊皮中型提包235,000元、拿鐵白金手把小羊皮小型提包210,000元。（圖／品牌提供）





▲孫芸芸拎DIOR Lady 95.22包，同時大秀美腿。（圖／品牌提供）

Rosé是SAINT LAURENT的代言人，總是依據場合和造型選用適合的SAINT LAURENT手袋，日前她被拍到隨興地穿著條紋上衣與牛仔褲，肩上背著Jamin 4.3包，以柔軟的小牛皮製作，尺寸不小，採用大型翻蓋和可調整長短的雙鍊設計，包身有經典的Carré Rive Gauche絎縫縫線，加上YSL金屬標誌，識別度很高，除了Rosé用它，趙岱新穿上皮衣搭配，變身酷帥孕婦。

▲Rosé背黑色小牛皮SAINT LAURENT Jamin 4.3包。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）





▲趙岱新穿皮衣搭配SAINT LAURENT Jamin 4.3包。（圖／翻攝daciexchao IG）



▲SAINT LAURENT Jamin 4.3包，145,000元。（圖／品牌提供）