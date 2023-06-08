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陳庭妮與安俞真等不及上身！FENDI「夏日星座」沙灘裝 、草編包超解暑

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記者鮑璿安／台北報導

炎炎夏季必不可少的沙灘、泳裝、編織元素，FENDI幫各位時髦人士找齊了， 2023夏季限定ASTROLOGY系列報到，系列以占星之名注入Karl Lagerfeld 繪製的原創星座圖案，女團IVE隊長安俞真、女星陳庭妮也都迫不及待上身拍美照，準備好迎接熱情夏天！

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 在今年夏季為每個星座，設計在陽光下穿著的泳裝和沙灘裝 Astrology 限定系列。（圖／品牌提供）

FENDI 在今年夏季為每個星座，設計在陽光下穿著的泳裝和沙灘裝 Astrology 限定系列，按照慣例從典藏檔案中尋到一些靈感，來自1990春夏及1993春夏兩個年份的經典設計成為這一系列的養分，包含Karl Lagerfeld 繪製的原創星座圖案、取用 1993年秀場的運動風剪裁廓形，打造出全新泳裝款式，由此可見時尚的古今交融。

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲陳庭妮。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲安俞真 。（圖／品牌提供）

陳庭妮換上粉色系吊帶裝露出美背線條，輕盈演繹ASTROLOGY帶有星座圖騰的褲裝，重點配件包款Peekaboo則是點綴上標誌性的Selleria 粗大車縫線，為此增添童趣氛圍；而安俞真也選用同樣的搭配，滿足海灘與派對的多場合需求，身上的小巧可愛的草編水桶包充滿夏日風情。配件方面還提供星座圖案刺繡的季節限定款的 Peekaboo 和 Baguette、彩色絲線交織的 FENDI First，以及專為海灘而生的拉菲草款式，都是消暑又時髦的全新選擇。

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲（依序） 星座圖案刺繡 Peekaboo 以及彩色串珠 Baguette 包 。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI 。（圖／品牌提供）

▲ FENDI First夏日編織包款 。（圖／品牌提供）

Versace x Dua Lipa夏季女裝系列也是近日矚目焦點，系列帶來剪裁講究的正裝和晚禮服，休閒的比基尼泳衣和棉質毛圈布沙灘服，來自1995 年重新演繹蝴蝶和瓢蟲的印花是這次一大看點，很有杜娃黎波平時私服的樣貌，柔和的粉色包裹淺蔚藍色和粉紫色，金屬、水晶網布閃現亮澤光芒，與極具分量的蝴蝶飾品相互映襯。時髦人士也可嘗試在寬鬆的西裝外套內直接穿上比基尼，搭配上以壓膜金屬色皮革打造的Repeat 迷你月牙包、厚底涼鞋和皮靴，給人視覺振奮。

▲ Dua Lipa、 Versace 。（圖／品牌提供）

▲ Dua Lipa、 Versace 。（圖／品牌提供）

▲ Dua Lipa、 Versace 。（圖／品牌提供）

▲ 正裝的前衛搭配，融入海灘基調。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

fendi, 2023, ASTROLOGY

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