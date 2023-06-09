韓系穿搭夏天最夯範本！網球裝超級減齡、工裝褲Jennie私服最愛

文／美人圈

對流行相當敏感的韓國人，每一季幾乎都有不同流行趨勢，簡潔大方的韓系穿搭其實非常多細節值得我們借鑑，不僅很少出錯、也非常修飾身材比例。這次帶來2023夏季韓系穿搭推薦，網球裝、背心韓國女團都在穿，這款工裝褲、工裝裙更是一路火紅，快一起看看今年夏天有哪些必收單品吧！

2023夏季韓系穿搭推薦：

背心外穿、針織背心

悶熱的夏季當然首推這種清涼感的背心，小巧思是選擇這種偏針織或是軟毛呢的材質，相當有造型、同時也增加高級感。另外棉麻材質的背心在夏季也相當推薦，可以學著在內層搭配短袖增加穿搭細節，還可以偷偷修飾手臂肉肉，這種穿法如果是對手臂線條比較不自信的女孩也相當推薦！

▲夏天必備清涼感十足的背心。（圖／IG@deepny_official、themood_official）

短袖小香外套、小香套裝

小香外套其實紅了許久，但今年謹記流行的是比較短版且無領的款式，短版的外套可以很好的拉長腿部線條，製造好比例。韓妞也特別喜歡搭配絲巾或是長靴等配飾，可以馬上增加高級感，讓整體穿搭看起來更加精緻。

▲小香外套今年流行短版無領的款式。（圖／906스튜디오）

高爾夫球裙、網球裝

每年夏季，韓國女團都會流行運動風，不僅延續Y2K風潮、更是顯得青春洋溢，超級減齡！今年這種帶點復古感的高爾夫球裙、網球裝也是超火！像是網球衫、百褶裙，或是韓星車貞媛這身帶點A字線條的高爾夫球裙也很推薦，讓整個人看上去超顯嫩，同時也相當顯瘦，很修飾下半身線條呢。

▲今年高爾夫球裙、網球裝超火。（圖／IG@906스튜디오、IG@ch_amii）

綁帶上衣

綁帶上衣同樣是流行很久的趨勢單品，很常出現在韓星的穿搭中，不管是單穿搭配運動風格的長褲、或是外穿內搭背心等都相當推薦。綁帶上衣最大的重點是很顯身材，根據綁帶的造型也可以凸顯甜辣感、可甜可鹽，還有濃濃復古辣妹感。

▲綁帶上衣顯身材。（圖／IG@906스튜디오、IG@ch_amii）

度假感荷葉邊

夏季說什麼也少不了這種度假感的荷葉邊上衣，這種荷葉邊完全是減齡及修身神器，透過皺褶感相當修飾身材之外，蓬鬆的輪廓也相當有造型感，同時相當減齡顯嫩。本季推薦以短版的荷葉邊上衣搭配落地長褲，整個身形立刻被抽高，打造出明星般的好比例。

▲荷葉邊完全是修身神器。（圖／IG@yuini.co.kr）

夏天天氣較悶熱，也可以將寬鬆的荷葉邊上衣搭配這種五分短褲，上寬下窄的視覺效果也相當可愛，而且還同步修飾屁股及跨寬，讓女生最在意的下半身線條更纖細。

▲荷葉邊上衣搭五分短褲，視覺效果也相當可愛。（圖／IG@yuini.co.kr）

工裝裙

延續2022年秋冬大火的工裝褲，本季換上同款工裝裙，也是一樣將復古氛圍拉滿的必收款！工裝裙最大的特徵就是微微低腰、搭配標誌性的口袋，隨興又街頭運動風，夏季色調上首推淺卡其或是白色等淺色調，搭配短版上衣就是最火的Y2K style！

▲工裝裙、工裝褲夏季一樣火。（圖／IG@_feelings2）

說到工裝褲、BLACKPINK的Jennie絕對是愛好者！像Jennie這樣以工裝褲搭配平口抹胸上衣也相當推薦，非常有歐美辣妹感，而且也很適合悶熱的夏季。

▲Jennie以工裝褲搭配平口抹胸上衣，非常有歐美辣妹感。（圖／IG@jennierubyjane）

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