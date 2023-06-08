鮭魚面德國錶好優雅　線性動力儲存顯示清晰易讀

▲Moritz Grossmann限量50只的BENU Gangreserve Lach鮭魚色面盤腕錶，1,080,000元。（圖／Moritz Grossmann提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

德國獨立製錶品牌Moritz Grossmann於2008年成立，雖然在錶界屬「年輕」，但已表現相當「成熟」，從製錶師Moritz Grossmann昔日懷錶的設計汲取靈感，將其優化至腕錶上，例如紫棕色退火指針、階梯式擺輪夾板和微調針等，別具特色。今在台發表優雅鮭魚色面盤的BENU Heritage 系列的GANGRESERVE Lachs腕錶，呈現線性動力儲存顯示，以白色和藍色標示動能的直覺式設計清晰易辨，限量50只。





▲Moritz Grossmann Backpage 機芯翻轉腕錶，1,580,000元。





▲Moritz Grossmann Tefnut Sleeping Beauty 睡美人腕錶，1,620,000元。

Moritz Grossmann錶款設計古典，但許多設計與日常生活緊密相扣，例如Backpage鏡像腕錶的誕生，源自收藏家想隨時欣賞機芯，正面時可同時讀時並欣賞機芯，背面則可一窺上鍊機制；品牌也接受特別訂製，推出High Art訂製款，由藏家選定顏色與機刻紋理打造專屬腕錶。





▲Moritz Grossmann由藏家選定顏色與機刻紋理訂製的High Art腕錶，890,000元。

個人化設計與限量錶款總令人瘋狂，瑞士名錶Romain Gauthier發表第4代C by Romain Gauthier腕錶，錶殼、面盤均以黑色ADLC鍍膜鈦金屬打造，連機芯也是黑鈦材質，錶背可見招牌的階梯式機芯構造，而面盤偏離中心的時、分針與7時位置小秒盤裝飾不同長度的錐狀亮冰藍色線條，為酷味設計注入活潑氣息，據悉限量38只已全部售罄。







▲C by Romain Gauthier腕錶為黑色ADLC鍍膜鈦製材質。（圖／Romain Gauthier提供，以下同）

▲錶背顯露Romain Gauthier獨具特色並以手工打磨的階梯式機芯橋板。