fb ig video ETtoday search mobile

鮭魚面德國錶好優雅　線性動力儲存顯示清晰易讀

>

▲▼獨立製錶 。（圖／公關照）

▲Moritz Grossmann限量50只的BENU Gangreserve Lach鮭魚色面盤腕錶，1,080,000元。（圖／Moritz Grossmann提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

德國獨立製錶品牌Moritz Grossmann於2008年成立，雖然在錶界屬「年輕」，但已表現相當「成熟」，從製錶師Moritz Grossmann昔日懷錶的設計汲取靈感，將其優化至腕錶上，例如紫棕色退火指針、階梯式擺輪夾板和微調針等，別具特色。今在台發表優雅鮭魚色面盤的BENU Heritage 系列的GANGRESERVE Lachs腕錶，呈現線性動力儲存顯示，以白色和藍色標示動能的直覺式設計清晰易辨，限量50只。

▲▼獨立製錶 。（圖／公關照）

▲Moritz Grossmann Backpage 機芯翻轉腕錶，1,580,000元。

▲▼獨立製錶 。（圖／公關照）

▲Moritz Grossmann Tefnut Sleeping Beauty 睡美人腕錶，1,620,000元。

Moritz Grossmann錶款設計古典，但許多設計與日常生活緊密相扣，例如Backpage鏡像腕錶的誕生，源自收藏家想隨時欣賞機芯，正面時可同時讀時並欣賞機芯，背面則可一窺上鍊機制；品牌也接受特別訂製，推出High Art訂製款，由藏家選定顏色與機刻紋理打造專屬腕錶。

▲▼獨立製錶 。（圖／公關照）

▲Moritz Grossmann由藏家選定顏色與機刻紋理訂製的High Art腕錶，890,000元。

個人化設計與限量錶款總令人瘋狂，瑞士名錶Romain Gauthier發表第4代C by Romain Gauthier腕錶，錶殼、面盤均以黑色ADLC鍍膜鈦金屬打造，連機芯也是黑鈦材質，錶背可見招牌的階梯式機芯構造，而面盤偏離中心的時、分針與7時位置小秒盤裝飾不同長度的錐狀亮冰藍色線條，為酷味設計注入活潑氣息，據悉限量38只已全部售罄。

▲▼獨立製錶 。（圖／公關照）

▲C by Romain Gauthier腕錶為黑色ADLC鍍膜鈦製材質。（圖／Romain Gauthier提供，以下同）

▲▼獨立製錶 。（圖／公關照）

▲錶背顯露Romain Gauthier獨具特色並以手工打磨的階梯式機芯橋板。

►潔西卡賞花曬145萬勞力士金錶　卡地亞「藍氣球」也納為收藏

►風・Luxury／周興哲逾330萬名錶曝光　江詩丹頓排隊夯錶他也有

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

關鍵字：

Moritz Grossmann, Romain Gauthier

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

BV早秋竟出編織薯條盒

BV早秋竟出編織薯條盒

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

林心如戴235萬元金錶出門走走　

林心如戴235萬元金錶出門走走　

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

風・Luxury／周興哲逾330萬名錶曝光　江詩丹頓排隊夯錶他也有

風・Luxury／周興哲逾330萬名錶曝光　江詩丹頓排隊夯錶他也有

錶界最紅的青蛙來台了！　Oris科米蛙錶首批50只開搶

錶界最紅的青蛙來台了！　Oris科米蛙錶首批50只開搶

喬科維奇法網場上威風　當一日製錶師笑場

喬科維奇法網場上威風　當一日製錶師笑場

潔西卡賞花曬145萬勞力士金錶　卡地亞「藍氣球」也納為收藏 F1摩納哥大獎賽冠軍戴鏤空錶帥翻　3新色配夜光日夜都閃 郭雪芙寶格麗美包當前好掙扎　聞「包色」拉回理智「先看價錢」 對戒內圈藏紅線牽起緣分　Qeelin東方味設計引共鳴 楊紫瓊貴婦造型遊湖美翻　黃色「權力套裝」秀幹練一面 奧地利女皇神奇花園房間啟發　熱帶風情首飾高調吸睛 CITIZEN錶上秀浪漫夜空　開芯機械女錶纖薄好上手

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面