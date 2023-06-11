8款隨身補香好物！Jo Malone香膏、潘海利根小試管　輕鬆持香一整天

文／美人圈

許多人外出都有噴香水的習慣，市面上的淡香精和淡香水最多可以留香4~6小時，但是在外面活動一整天，無論多麼持久的香水還是會消失不見，這時小小一瓶方便攜帶的隨身補香就是你最好的選擇。今天為大家推薦8款隨身補香，讓你輕鬆持香一整天。

▲隨身補香，輕鬆持香一整天。（圖／美人圈）

隨身補香種類：香膏

香膏是由精油與蠟混合而成的軟膏或固態香氛產品，味道較輕透，更貼近肌膚自然散發的味道，即便頻繁補擦也不需擔心香氣過重的問題。無添加酒精，適合肌膚敏感的人使用。





香膏推薦

1.Diptyque 玫瑰之水香膏

這款香膏是Diptyque的經典香味-玫瑰之水的同款香味，屬於淡香，包裝上浮雕設計的玫瑰花超級精緻，外觀質感也可以讓人對你的品味加分。建議可以搭配香水疊擦，味道會更持久。

▲Diptyque 玫瑰之水香膏3g，NT$2,000。（圖／1010apothecary官網）

2.Jo Malone 香氛調合盤

人氣超高的Jo Malone香膏味道一共有10種，分別是英國梨與小蒼蘭、鼠尾草與海鹽、黑莓子與月桂葉、牡丹與胭紅麂絨、青檸、羅勒與柑橘、羅勒與橙花、含羞草與小荳蔻、杏桃花與蜂蜜、黑石榴和烏木與佛手柑。外盒是有質感的消光黑色，雙層旋轉設計的調和盤可以一次購買兩種喜歡的香味混搭，創造出屬於自己的獨特香氣。

▲Jo Malone香氛糅和盤NT$1,400；香膏2.5g，NT$950（圖／Jo Malone）

隨身補香種類：噴霧香水

濃度較淡的香水種類，便適合搭配噴霧式的隨身瓶，透過噴灑的方式遍佈周遭，能讓香氣輕柔地依附在全身上下。使用時按壓1-2下即可，若是噴於手腕，需注意避免搓揉，方能維持較長的時間。





噴霧推薦

1.Jo Malone試管香水

Jo Malone小香水總共有8款香味，分別是藍風鈴、鼠尾草與海鹽、牡丹與姻紅麂絨、英國橡樹與紅醋栗、青檸羅勒葉與柑橘、忍冬與印蒿、罌粟花與大麥、沒藥與零陵和櫻花。Jo Malone的櫃姐常會推薦一次疊噴兩罐香水後的味道，但很多人怕一次買兩罐大份量的香水會噴不完，這時試管香水就很適合不想買大罐香水的人，小小一瓶出外疊噴也相當方便。

▲Jo Malone 試管香水禮盒組。（圖／博客來官網、IG@jomalonelondon）

2.PALETA 無酒精口袋香水

此款隨身香水是韓國超熱賣的款式，可愛繽紛的外型受到許多韓妞喜愛，總共有三種氣味，分別是橙花和岩蘭草、小蒼蘭和茉莉、麝香梨和海藻，無添加酒精成分，肌膚敏感的人也能安心使用，香味可以維持三到四小時，預算不高的女孩推薦可以選擇這款。

▲PALETA 無酒精口袋香水。（圖／小三美日）



3.潘海利根 香水圖書館禮盒

潘海利根是英國皇室認證的香氛，從包裝到香水本身都非常有質感，光是看著都幸福感超高。經典款香水圖書館有潘海最熱門的10款香氣，可以每天噴不同罐轉換心情，也很方便攜帶出門。

▲潘海利根 香氛圖書館禮盒 2mlx10入。（圖／IG@penhaligonsˍlondon）



隨身補香種類：滾珠式香氛

香水等氣味較濃的類別；只要在手腕上稍加沾染，就能擁有恰到好處的香氣，滾珠設計也方便自己掌握香味的份量，而不會一不小心就使用過量，在外補香低調又方便。





滾珠香水推薦

1.A'PIEU 隨身滾珠香水

有12種香味可以選擇，其中一款「小蒼蘭Freesia」很多網友使用後分享，它的味道與Jo Malone的英國梨與小蒼蘭極為相似，號稱「平價版的Jo Malone」，在韓國常常賣到缺貨，同樣也是小資族的補香好選擇。

▲A'PIEU 隨身滾珠香水10ml。（圖／蝦皮購物）

2.GUCCI BLOOM 花悅女性滾珠淡香精

GUCCI花悅系列也有推出滾珠式香水，外觀是溫柔的少女粉，許多人都大愛它的茉莉花香，味道很耐聞且不易撞香，非常適合日常使用，雖然屬於淡香精，但很多網友使用後分享它的持香度其實很好，最多可以維持6小時。

▲GUCCI 花悅女性淡香精、滾珠瓶。（圖／ IG@guccibeauty、博客來）



3.BYREDO 無人之境滾珠香氛油

與香水及香膏相比，香氛油多了精油的成分可以滋潤肌膚，BYREDO這款「無人之境滾珠香氛油」香味結合紅胡椒和土耳其玫瑰，創造出一種舒適溫暖的感覺，也是BYREDO很夯的一款香味，在公共場合補香時不會刺鼻，而且可以用超久，是許多香水愛用者推薦的隨身補香單品。

▲BYREDO 無人之境滾珠香氛油7.5ml，NT$1,980。（圖／1010apothecary官網）

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