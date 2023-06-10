孫藝真22歲代表作美成傳說！複製同款清純感眼妝　無睫毛重臥蠶是重點

文／美人圈

孫藝真的顏值傳說早就不是秘密，尤其是早前在《夏日香氣》裡更是顏值天花板，仔細看孫仙在劇中的妝容完全是清純美、讓人一眼難忘！這次就一步步解析孫藝真《夏日香氣》的清純眼妝，不畫睫毛，強調眼線及臥蠶更加清純無辜，快一起看看吧！

孫藝真《夏日香氣》顏值天花板！清純感妝容美到難忘

孫藝真雖然在每部作品都有超高顏值，但讓孫藝真美成傳說的作品絕對是《夏日香氣》！22歲時出演的《夏日香氣》中，孫藝真清純開朗，搭上一雙靈動的大眼睛，一顰一笑都讓人心動不已，即使是20年前沒有濾鏡的年代，放到現在來看依舊是仙女級的美貌，時不時就會被網友討論。

▲孫藝真當年在《夏日香氣》中傳奇的美貌。（圖／KBS《夏日香氣》劇照，下同）

當年在《夏日香氣》中孫藝真「傳奇的美貌」可以說是很多人心中永遠的白月光，劇中楚楚可憐、清純可愛的模樣，笑起來彎成月牙的眼睛，讓孫藝真從此成為韓國人心中永遠的「國民初戀」。仔細看孫藝真在劇中的妝容，與現在強調腮紅、睫毛的偶像感、流行妝是不是非常不同？

《夏日香氣》中孫藝真的眼妝不僅強調眼線，同時也弱化睫毛存在感，僅透過臥蠶強調無辜、楚楚可憐的感覺，完全是經典的「清純美」擁有者！接著，就讓我們一起看看這款清純美眼妝怎麼畫，輕鬆複製孫藝真級的清純美貌吧！

孫藝真清純眼妝步驟：

打底色凸顯輪廓

眼妝第一步先用淺色調眼影做打底，可以強調並凸顯輪廓，不用很重的妝感也可以讓眼窩變得更深邃，首先用霧面淺色調的眼影以鬆散的眼影刷滿整個眼窩，先畫出輪廓感，不僅可以讓後續眼影更顯色、也可以打底讓眼妝更有層次。

▲第一步先用淺色調眼影刷滿整個眼窩。（圖／IG@rulidia_official，下同）

中間色眼影加深眼窩

接著用稍微小號一點的眼影刷或是扁刷、海棉棒等沾取稍微深色的眼影，上在眼摺部位做出漸層並暈染開，接著帶到眼尾ㄑ字部位，稍微往外畫出去延伸眼尾，也可以再畫到下眼瞼中間，輕輕將眼影深淺色暈染開，眼妝更加乾淨。

畫出眼瞼下至臥蠶

除了眼影之外，眼下的臥蠶眼瞼也是重點！以同樣的深色眼影或是一般的陰影色調在下眼瞼後半段畫出平行線條，接著上一點珠光色眼影在下眼瞼眼頭部位，想要更凸顯臥蠶的話也可以在臥蠶下方輕輕上一點陰影色，往外畫出的眼瞼下至不只縱向放大雙眼，還可以讓眼型輪廓更加立體。

夾翹睫毛

因為這個眼妝要最大限度弱化睫毛，所以這步驟可以以睫毛夾將睫毛夾翹即可，讓睫毛翹一點其實在視覺上來說可以放大眼型，看起來也會比較有精神，如果真的很在意睫毛妝感的話，也可以上一點睫毛定型或是睫毛底膏，可以幫助睫毛維持捲翹度，同時也幾乎沒有睫毛妝感，最大限度降低睫毛存在感。

畫出內眼線

因為將睫毛弱化，所以眼線很重要，夾完睫毛後睫毛根部的空洞變得更明顯，可以先在睫毛根部畫上細緻的內眼線，眼線建議以咖色調更柔和，與眼影銜接度也更高，接著眼線可以雙桅往眼尾外延伸一點、拉長眼型，也可以先往外畫出眼線後，接著在眼線上疊加眼影做銜接，降低眼線銳利感，眼神會更加柔和。

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