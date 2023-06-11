《九尾狐傳1938》金素妍美貌封頂！保養秘訣公開，吃「西瓜」鏟肉25kg

文／美人圈

韓劇《九尾狐傳1938》終於開播了！這一季找來大家熟悉的《Penthouse 上流戰爭》「千老師」金素妍擔綱女主角「柳紅朱」，劇中角色可愛又有點瘋癲的性格設定超圈粉，而金素妍在《九尾狐傳1938》以古裝、華麗時裝等造型亮相，再度引起熱烈討論。出道多年的她，從臉蛋到身材都保養得超級完美，以下揭曉「金素妍保養秘訣」TOP 6，現在就讓我們跟著「千老師」一起升等頂級美貌吧！

《九尾狐傳1938》金素妍保養秘訣



1：美容油拉提雙頰

每次看到金素妍的演技令人驚嘆之外，更會讓人心想，歐妮究竟是怎麼保養的？40歲依舊擁有完美巴掌臉！！原來關鍵就在於每天晚上會使用美容油幫臉部按摩舒壓，如此一來既能消除水腫，又能維持潤澤。

▲金素妍40歲依舊擁有完美巴掌臉。（圖／IG@sysysy1102、fflow_official）





2：睡前厚敷蘆薈凝膠

重視保濕的金素妍，也喜歡在睡前厚敷「蘆薈凝膠」，為肌膚補水的同時也能達到鎮定、舒緩效果，隔天醒來就會發現皮膚特別柔嫩！

▲金素妍重視保濕。（圖／IG@sysysy1102、IG@aromatica.life）





3：每周制定睡眠休息日

充足的睡眠才能養成好膚質！這個觀念已經是所有美容教主的老生常談，但金素妍把它發揮得更極致，演藝圈行程再忙碌，她也會一周制定一天休息日，在這段時間可以盡情放鬆、補充睡眠，膚況較糟時，歐妮甚至也會利用這段時間看皮膚科，去特別請教醫師專業保養知識，才能維持現在零瑕疵、零皺紋的凍齡美肌！

4：補充Omega 3食物

為了從裡到外養成美貌，金素妍也特別喜愛Omega 3食物，像是酪梨、鮭魚、核桃、奇亞籽都是不錯的選擇，充足的Omega 3不只能維持身體健康、預防心血管疾病，更能加強抗氧化物的吸收，幫我們發揮抗老最大功效！

▲金素妍特別喜愛Omega 3食物。（圖／Pinterest@balanceandlift.com、IG@sysysy1102）

5：皮拉提斯雕塑完美翹臀

金素妍過去出席百想藝術大賞時，身穿低胸合身禮服，展現超傲人的完美曲線，讓她有了「禮服素妍」的可愛暱稱，熱愛運動的她和孫藝真、Jennie一樣都是「皮拉提斯」的忠實信徒，每周都會花2-3天時間進行提臀、手臂雕塑及卷腹運動，果然魔鬼身材就是需要魔鬼訓練呢！

▲金素妍、Jennie熱愛皮拉提斯。（圖／IG@sysysy1102、IG@jennierubyjane）





6：西瓜減肥法

擁有完美的S曲線，大家絕對無法想像，金素妍其實也曾胖到72公斤，最後是靠著「西瓜減肥法」3個月成功鏟肉25公斤！主要重點在於早餐要吃營養均衡，午餐和晚餐則以西瓜代替，因為西瓜水分豐富，卡路里低能增加飽足感，而且當中的「瓜氨酸、鉀」更能利尿排毒、促進新陳代謝，是很棒的減肥水果呦。

▲金素妍「西瓜減肥法」鏟肉25公斤。（圖／IG@sysysy1102、Pinterest@The Kitchn）

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