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6家平價飾品網友狂推　貓眼鑽耳環、珍珠項鍊百元價買到高質感

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文／美人圈

飾品可以為穿搭帶來畫龍點睛的效果，但動輒千元、萬元的珠寶對於小資女來說實屬負擔，今天小編就整理了6家2023平價飾品推薦，通通百元價，又兼具高級感設計，最近想購入飾品的各位絕對必收藏！

2023平價飾品推薦：

lionmango

lionmango的風格相當多元，從韓系小清新到歐美簡約風通通有，而且款式都是時下最流行的設計，耳夾種類也相當多元，讓無耳洞女孩也可以在這邊挖寶，另外出貨速度也相當快速，大概3~5天就可以收到熱騰騰包裹，可以說是一家表現相當全方位的平價飾品選手。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vacanza Accessory

如果本身偏好銀飾的話，小編大推Vacanza Accessory一定要收到口袋名單，品牌有許多精緻小巧的銀鍊、銀戒，很適合日常穿戴，平均單價不到500元，更是照顧大家的荷包。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

layla_acc

蝦皮口碑爆棚的layla_acc，也是PTT、Dcard網友大推的平價飾品店家，價格從百元到千元通通有，還有純銀抗敏系列以及專屬訂製款，簡約的韓系質感設計，無論約會、日常穿搭都能派上用場，絕對能從中找到命定款。

▲飾品 。（圖／翻攝自IG）

▲PTT、Dcard網友大推的平價飾品layla_acc。（圖／IG@layla_acc）

Bonny & Read

說到平價飾品，絕對不能忘了始祖等級的Bonny & Read，很多女孩甚至是從國高中買到出社會，品牌創辦人親身飛到大陸與韓國，在市集中仔細揀選， 網羅各種美麗精緻的飾品，風格可以說是最多元的一家，價格也大部分落在親民的500元，很值得收入口袋名單呢！

▲飾品 。（圖／翻攝自IG）

▲Bonny & Read各種美麗精緻的飾品，都落在親民的500元價格。（圖／IG@bonnyread.tw）

Futuro Accessory 

喜歡正韓貨的各位看過來！Futuro Accessory經常會有韓國連線飾品，可以讓我們在台灣也零時差的跟上韓國流行趨勢，從韓系簡約、Y2K到甜美風格通通有，完全可以滿足飾品控的心。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BuCHA 

喜歡一些珍珠、細節設計的話，這家BuCHA飾品店絕對會是你的菜，從耳環、項鍊、戒指到手環設計都相當精緻，有時候還會推出現貨折扣區，照顧我們顏值的同時也照顧荷包，真心大推！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

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關鍵字：

美人圈, 平價, 飾品, 配件

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