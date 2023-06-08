東京迪士尼40周年米奇馬卡龍超夢幻！　仿真收納盒必收

記者鮑璿安／台北報導

2023年正值東京迪士尼邁入40周年，不少遊客都會前來遊玩，官方特別以招牌主角米奇為主打，6月中即將帶來全新美食，分別是米奇馬卡龍以及米奇長麵包，可愛造型讓人完全捨不得吃掉！

▲東京迪士尼40周年米奇馬卡龍超夢幻。（圖／翻攝自迪士尼官網）

米奇馬卡龍從外觀上就感到少女心爆棚，輪廓從一般的圓形演變成米奇的大耳造型，而且內餡也非常特別，採用夏季清爽不膩口的覆盆子奶油，帶來極致的綿密感受。伴隨甜點馬卡龍一併推出的40周年收納盒也是話題焦點，造型仿造馬卡龍設計，可上下開啟收納小物，不光小孩著迷，大人也會愛不釋手，非常有紀念價值。

▲法棍麵包也悄悄變身。（圖／翻攝自迪士尼官網）

此外，鹹食還帶來了牛油口味麵包，同樣是以米奇輪廓打造，讓法棍麵包多了童趣感覺，可以直接食用，或是搭配水果、蜂蜜都是不錯的選擇。

▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）