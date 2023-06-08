fb ig video ETtoday search mobile

東京迪士尼40周年米奇馬卡龍超夢幻！　仿真收納盒必收

>

記者鮑璿安／台北報導

2023年正值東京迪士尼邁入40周年，不少遊客都會前來遊玩，官方特別以招牌主角米奇為主打，6月中即將帶來全新美食，分別是米奇馬卡龍以及米奇長麵包，可愛造型讓人完全捨不得吃掉！

▲▼迪士尼 。（圖／翻攝自迪士尼官網）

▲東京迪士尼40周年米奇馬卡龍超夢幻。（圖／翻攝自迪士尼官網）

米奇馬卡龍從外觀上就感到少女心爆棚，輪廓從一般的圓形演變成米奇的大耳造型，而且內餡也非常特別，採用夏季清爽不膩口的覆盆子奶油，帶來極致的綿密感受。伴隨甜點馬卡龍一併推出的40周年收納盒也是話題焦點，造型仿造馬卡龍設計，可上下開啟收納小物，不光小孩著迷，大人也會愛不釋手，非常有紀念價值。

▲▼迪士尼 。（圖／翻攝自迪士尼官網）

▲法棍麵包也悄悄變身。（圖／翻攝自迪士尼官網）

此外，鹹食還帶來了牛油口味麵包，同樣是以米奇輪廓打造，讓法棍麵包多了童趣感覺，可以直接食用，或是搭配水果、蜂蜜都是不錯的選擇。

▲▼BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）

▲即日起至2023年12月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

關鍵字：

東京, 迪士尼, 米奇, 馬卡龍

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

BV早秋竟出編織薯條盒

BV早秋竟出編織薯條盒

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

林心如戴235萬元金錶出門走走　

林心如戴235萬元金錶出門走走　

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

守不住秘密星座Top 3 ！　第一名最容易往外說，等於昭告天下

守不住秘密星座Top 3 ！　第一名最容易往外說，等於昭告天下

現在的你最缺乏什麼？超準心測直擊內心恐懼

現在的你最缺乏什麼？超準心測直擊內心恐懼

有社交障礙星座Top 3 ！第一名喜歡留在舒適圈，變透明人也沒差

有社交障礙星座Top 3 ！第一名喜歡留在舒適圈，變透明人也沒差

超準！猜蝴蝶會停在「哪一朵花」，秒測你的理想戀愛模式 不到30就冒白髮？營養師教「改善白髮8秘訣」　飲食重點快筆記 從早晨起床做的第一件事　看出「朋友覺得你是什麼樣的人」 皮膚科醫師教「睡前3招」0成本變美！有助睡眠還能改善痘痘 吃炸物也有關！5個「日常壞習慣」，讓你頭髮越來越油 營養師曝高麗菜「4大營養」，點名「2種人」要少吃 5種「可補腦食物」竟然有零食！　隨手吃也能很健康

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面