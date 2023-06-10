LIFE・經典／免插電可攜帶的製冰機　等5分鐘隨時有冰塊

▲攜帶式製冰機EVO ICER，是電池技術發展的直接呈現。（圖／翻攝kickstarter、日本makita官網）

記者蔡惠如／綜合報導

在這個戶外活動、露營野餐受到歡迎的趨勢下，在夏季誰不想隨時來杯冰飲呢？即便在沒有插頭的沙灘上，這件事情也變得能夠實現，世界首款使用內建電池的製冰機FLEXTAIL EVO ICER現身，不但不需要插電，且能在5至9分鐘能就能製出一批批冰塊。

在這個炎熱季節裡，能隨手喝杯一杯冰涼的飲料是幸福的。然而在戶外或海灘上，能有新鮮的冰塊加分幾乎是無法辦到。保冷箱的保溫時間有限、製冰機需要插上插頭，FLEXTAIL EVO ICER製冰機現在可讓使用者、在任何地方最快只需五分鐘就能擁有冰塊。

EVO ICER的設計是為了方便攜帶，重量為9.11公斤，或許你認為近10公斤的重量有點重，但其實它已經比大多數便攜式冷卻器還小（想想你的冰箱），內部裝置200Wh電池，業者號稱在滿電的情況下，可運行長達3個小時，此外使用USB-C進行充電，包括插入汽車充電器或便攜式電源即可補充電力。

而它的關鍵優勢在於以極快的速度製冰，第一批12個冰塊僅需9分鐘即可凍結，隨後每批次只需5分鐘，幾乎比一般的製冰機所需的時間短了一半，主要在於IceBurstX快速制冷技術，讓馬達和壓縮機更小，但仍能確保最大限度的冰製造效率和最低限度的能源消耗。

EVO ICER提供三種模式，包括快速製冰的「快速模式」，會持續製作冰塊直到儲存籃滿，而「環保模式」則消耗較少的電力，但製冰速度較慢。「杯子模式」可選擇要製作的冰塊杯數，並在達到該數量後停止。

水箱和冰塊儲存籃以聚碳酸酯材料製成，並使用無毒的R290環保冷媒，內部感應器會告知使用者補充水或充電，在一天使用完後，還可點擊清潔按鈕，可自動清洗和排水。目前EVO ICER已在集資網站上架，售價為359美金，折合台幣為11,033元，對於露營行頭來說，不算是太貴的售價。

另外，再加碼一款「攜帶式微波爐」，由日本MAKITA公司開發的一款攜帶式微波爐，只要安裝攜帶式的電池，就能隨時提供微波功能，不但超商便當沒問題，還可以加熱自己從家中攜帶的便當，吃到熱騰騰的飯喔。共有500W與350Ｗ兩種波段選擇，上方顯示幕還會顯示殘留的電量，此外也能當攜帶式充電器使用。