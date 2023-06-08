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Berluti秋冬4重點詮釋當代男性穿搭！　全新帆布包袋、運動裝搶先看

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▲▼Berluti發佈2023秋冬系列 。（圖／品牌提供）

▲鞋履起家的百年法國品牌Berluti發布2023秋冬系列 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

隨著精品潮流運動化已成定局，法國百年老牌Berluti也漸漸向年輕世代靠攏，2023秋冬系列基於對當代服裝的思考，提出4大篇章，其中又以全新「Toile Marbeuf」帆布包袋系列貫穿整體，標誌性的Scritto圖騰成為紳士與潮流象徵，為男士衣櫥提供更多時髦休閒單品。

▲▼Berluti發佈2023秋冬系列 。（圖／品牌提供）

▲全新品質皮革材質構建紳士風格 。（圖／品牌提供）

▲▼Berluti發佈2023秋冬系列 。（圖／品牌提供）

▲復古美式大學T 。（圖／品牌提供）

為營造當代男士多變的穿衣面貌，本季以4大篇章概括，第一章《Summit Icons巔峰經典》是衣櫥中必備單品的概念，採用真絲平紋針織面料和全新品質皮革材質，並附有品牌招牌的Scritto圖紋。第二章《Ascend Play攀登遊戲》中代表性單品有抓絨運動服、鹿皮棒球夾克、Scritto圖紋印花尼龍大衣等，採用奢華的材質與紋理徹底顛覆了傳統運動風格，也帶來潮流的復古美式大學T單品，是很優雅不出錯的選擇。

▲▼Berluti發佈2023秋冬系列 。（圖／品牌提供）

▲全新「Toile Marbeuf」帆布包袋系列 。（圖／品牌提供）

▲▼Berluti發佈2023秋冬系列 。（圖／品牌提供）

▲▼Berluti發佈2023秋冬系列 。（圖／品牌提供）

第三篇章《Ridge Travel山脊之旅》中的全新「Toile Marbeuf」帆布包袋，靈感來自於品牌位於Marbeuf大街店鋪，能展現品牌近年來對帆布材質的深化與創新，成為貫穿系列的重點單品。最後章節《Peak Point登頂時刻》拓展出具有防風雨功能性的冬季衣櫥，採用柔軟的Patina古法染色皮革製成的輕盈羽絨夾克，呼應同樣採用此工藝的經典Brunico繫帶靴。

▲▼valentino 楊洋 。（圖／品牌提供）

▲▼valentino 楊洋 。（圖／品牌提供）

▲Valentino 范倫鐵諾正式宣布楊洋成為品牌代言人。（圖／品牌提供）

Valentino 范倫鐵諾同樣注重男裝設計，正式宣布楊洋成為品牌代言人，並來到品牌起源地羅馬拍攝 2023 早秋系列形象照，場景穿梭於高訂工坊、Palazzo Mignanelli 的標誌性雕塑，高調開啟彼此的合作新篇章，鏡頭下楊洋身穿Valentino Essentials 男裝系列，細膩、俐落的剪裁襯托他超然氣質，手拿或肩背品牌全新 Valentino Garavani Rockstud23 包款，以自身風格詮釋與鉚釘的相遇過程。

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關鍵字：

Berluti, 秋冬, 男士

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