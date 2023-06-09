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亮・珠寶／Tiffany魔幻海洋生物現身　水母觸鬚輕擺太逼真

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▲▼Tiffany,Dior 。（圖/公關照）

▲Tiffany 2023 Blue Book系列幻海秘境水母綺想主題鑲嵌藍寶石、丹泉石、月光石與鑽石項鍊。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

本周珠寶圈熱鬧非凡，Tiffany & Co.發表新任首席藝術總監Nathalie Verdeille首度操刀的Blue Book系列高級珠寶，以幻海秘境Out of the Blue為主題，設計充滿魔幻魅力的海洋作品，向傳奇珠寶設計師Jean Schlumberger致敬；Dior則選在義大利柯莫湖畔發表Les Jardins de la Couture高級珠寶，讓迪奧先生最鍾愛的高級訂製服與花園相遇，激盪出嶄新火花。

▲▼Tiffany,Dior 。（圖/公關照）

▲▼Tiffany,Dior 。（圖/公關照）

▲Tiffany Blue Book系列幻海秘境滄海拾貝主題鑲嵌黑色蛋白石與鑽石項鍊。

Tiffany 2023 Blue Book系列讓人聯想到Jean Schlumberger曾設計的奇幻海洋生物珠寶，藉由7個子系列展現海洋魅力，包括滄海拾貝（Shell）、珊瑚溢彩（Coral）、水母綺想（Jellyfish）、魚躍光影（Pisces）、海岩星韻（Starfish）、星海之景（Sea Star）和星辰海膽（Star Urchin），各個不僅造型奇趣，還講求佩戴的多樣性，以鑲嵌逾21克拉黑色蛋白石的滄海拾貝項鍊為例，為兩用鍊墜，可拆卸為鑽石胸針。

▲▼Tiffany,Dior 。（圖/公關照）

▲Tiffany Blue Book系列幻海秘境珊瑚溢彩主題鑲嵌藍寶石與鑽石戒指。

▲▼Tiffany,Dior 。（圖/公關照）

▲Tiffany Blue Book系列幻海秘境海岩星韻鑲嵌藍色尖晶石、珍珠與鑽石項鍊。

頂級的彩色寶石為Tiffany海洋珠寶更添光彩，珊瑚溢彩系列運用丹泉石、藍寶石與黃鑽作為主石，延伸出珊瑚姿態；水母綺想系列則以具象的水母造型吸睛，鑲嵌美鑽、藍寶石、丹泉石、月光石表現冷光質感，其觸鬚更是栩栩如生，彷彿正在海中悠游輕擺。

▲▼Tiffany,Dior 。（圖/公關照）
▲Tiffany Blue Book系列幻海秘境星辰海膽主題鑽石耳環。

場景回到陸地，Dior引領奧斯卡影后楊紫瓊、南韓退役的花式滑冰好手金妍兒到義大利柯莫湖，欣賞年度高級珠寶Les Jardins de la Couture系列170件作品，巧妙將高級訂製服華美裝飾結合迪奧先生鍾愛的花園元素，創作出4個篇章，其中的「Galons Fleuris」篇章探索高級訂製服花編工藝，運用18K白金結合鑽石與藍寶石交織出花朵圖騰，寶石被鑲嵌在不同層次高度的底座以展現層次感，恰好呼應花園建築形貌。

▲▼Tiffany,Dior 。（圖/公關照）

▲模特兒展示Dior最新Galon Fleuri 藍寶鑽石鑽石耳環與項鍊。（圖／Dior提供，以下同）

▲▼Tiffany,Dior 。（圖/公關照）

▲Dior Galon Fleuri帕拉伊巴碧璽項鍊。

▲▼Tiffany,Dior 。（圖/公關照）

▲Dior於義大利柯莫湖舉辦Les Jardins de la Couture高級珠寶發表會。

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關鍵字：

亮珠寶, Tiffany, Dior

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