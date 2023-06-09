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老是覺得累？營養師教吃5種「抗發炎食物」，減輕慢性發炎

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▲▼營養師教吃5種抗炎食物 。（圖／記者張毓容攝）

▲營養師推薦5種抗發炎食物，能幫助減緩體內發炎反應。

記者張毓容／綜合報導　圖／達志示意圖

你最近是否也容易感到疲憊，沒有大病但身體小毛病不斷，連心情也悶悶的？小心你的身體可能正在慢性發炎中。營養師周麗就提醒，如果你日常飲食很常吃外食，也常吃速食食品、油炸食物，或是愛吃甜點，就一定要小心慢性發炎。而想要對抗慢性發炎，她就推薦可以多吃以下5種食物，這些食物都有很強的抗發炎、抗氧化作用，能幫助減緩發炎反應、遠離慢性疾病。

▲▼營養師教吃5種抗炎食物 。（圖／記者張毓容攝）

＃藍莓

一份藍莓中就有上千種的抗氧化劑，像是類黃酮、酚酸、單寧和賦予藍莓顏色的花青素，擁有很強的抗氧化力。營養師也提醒，有些人喜歡將藍莓跟其他食材一起打成奶昔，但這樣會使藍莓的抗氧化成分損失不少，建議藍莓最好還是直接吃。

＃堅果

不同的堅果能提供不一樣的好處，像是核桃、山核桃在堅果中就屬於抗氧化劑含量最豐富的代表；還有像是Omega-3脂肪酸、維生素E等抗發炎、抗氧化物質，可以從南瓜籽、核桃和亞麻籽中獲得。

＃彩色甜椒

甜椒的維生素C含量是蔬菜中數一數二的，且β-胡蘿蔔素的含量也很豐富，而這些都是可以幫助身體對抗慢性發炎的營養素「工具」。

▲▼營養師教吃5種抗炎食物 。（圖／記者張毓容攝）

＃胡蘿蔔

β-胡蘿蔔素是胡蘿蔔列入抗發炎食物排行榜清單的主要原因之一，β-胡蘿蔔素是一種強大的抗氧化劑，還能在體內轉化為維生素A，對維護眼睛健康也很有益處。而胡蘿蔔中的玉米黃素和葉黃素同樣也可以發揮抗發炎、抗氧化的作用。

▲▼營養師教吃5種抗炎食物 。（圖／記者張毓容攝）

＃青花菜

青花菜的抗發炎益處主要來自於硫代葡萄糖苷，硫代葡萄糖苷可以減少促發炎介質的產生，另外青花菜還含有豐富的維生素K，也能幫助維護骨骼健康。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

發炎, 慢性發炎, 抗炎, 抗發炎, 改善, 預防, 食物, 飲食, 營養師

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