營養師點名「2種飲料」易引起高尿酸，小心痛風跟著來

記者曾怡嘉／台北報導

痛風年齡逐漸下修，很多人明明不喝湯也少吃高普林食物，但是健檢尿酸仍過高，甚至還伴隨著痛風發作，營養師夏子雯分享，大家夏季愛喝的手搖飲還有冰啤酒都是讓尿酸高起來的隱形殺手，一起來了解。

▲含果糖手搖飲經肝臟代謝後，會間接增加尿酸形成。

#含果糖的手搖飲

營養師夏子雯指出，手搖飲中最常添加蜂蜜、高果糖糖漿，其中果糖在肝臟進行代謝時，會消耗大量的能量，就間接增加尿酸的形成。根據研究報告指出，每天喝一份（杯）含果糖飲料，會增加74%痛風風險，喝2份（杯)以上的含果糖飲料，則會增加239%痛風風險。

▲啤酒應適量飲用。

#啤酒

夏子雯點名啤酒是痛風排行榜的第一名，因為啤酒花含有普林外，在代謝啤酒的過程中，會產生大量的乳酸，大大降低尿酸的排除量，就會增加痛風發生的機率。所以建議常喝啤酒的朋友，可以喝1口酒，配上3口白開水，喝足夠水相當重要．

她也提醒體重過重或是肥胖，也是導致痛風發生的危險原因之一，但是減重一定要慢慢來，若太極端急速將體重往下降，會產生大量尿酸，可能導致痛風突然發生。

而運動後血中尿酸值會升高是正常的，要注意水分的補充、訓練完的修復很重要，黃豆類製品雖含有普林，但不太會引起痛風。

▲（圖／翻攝自FB/夏子雯-貼近你生活的營養師）