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牛爾揭開不老秘密：保持情緒穩定、擁有良好的心態，人自然就年輕

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▲▼牛爾揭開不老秘密。（圖／翻攝自小紅書/牛爾）

▲牛爾教大家如何內化負面情緒。（圖／翻攝自小紅書/牛爾）

記者曾怡嘉／綜合報導

情緒會影響肌膚是真的，人家常說常生氣會老得快，保養專家牛爾就在《小紅書》分享自己如何釋放壓力，生氣時如何引導和轉移，有時候宣洩情緒並不會解決問題，反而會讓自己陷入負面情緒中。

現代人生活壓力大，牛爾分享自己快速解壓的方式就是快走或跑步，只要換上慢跑鞋就可以開始。跑步流汗可以幫助促進身體新陳代謝，同時刺激腦內啡的分泌，幫助消耗體內過多的皮質醇。以跑步和快走來說，會持續30-60分鐘，至少8公里起跳，假日會增加到10公里左右。

▲▼牛爾揭開不老秘密。（圖／翻攝自小紅書/牛爾）

另一個解壓法就是在家整理，可以在家中設定一個區域，例如刷洗浴室或是整理衣櫃，當自己完成後就會很有成就感，在整理的同時，可能會找到遺忘已久的東西，也會在清理後，讓家裡多出更多空間，就如同自己累積的壓力也得到釋放。

牛爾也提醒，如何應對負面情緒很重要，像是抱怨、鬱悶、難過都會影響神經系統，情緒波動大則會刺激身體，長時間會導致內分泌功能紊亂，加快衰老速度，建議保持情緒穩定，擁有良好的心態，年輕的狀態自然而然就會更加持久。

▲▼牛爾揭開不老秘密。（圖／翻攝自小紅書/牛爾）

他分享當生氣時，自己會做的是引導和轉移，像是會去跑步把自己思緒清空，什麼都不去想，而在氣頭上的時候，則是盡量讓情緒內化，不讓負面思考影響他人，像是轉移注意力後，化解生氣的情緒，會更能理性看待問題。

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關鍵字：

牛爾, 情緒, 抗老

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