孫盛希秀辣腰戴「墨鏡髮箍」合體J.Shoen耍帥！自曝吃早餐也愛搞神秘

▲孫盛希辣秀纖腰合體J.Shoen大秀「墨鏡時尚」。

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供

以獨特無螺絲設計與輕盈鏡框受到許多好萊塢巨星喜愛的德國眼鏡品牌ic!berlin，8日晚間於台北信義新天地A9旗艦概念店舉辦派對，更特別請來創作才子J.Shoen和才女孫盛希擔任嘉賓，兩人都以街頭潮流風格展現自己的墨鏡時尚，大秀性感纖腰的孫盛希笑說自己是「帥氣姊姊風」，J.Shoen更透露有時會將墨鏡當作「髮箍」來搭配。

平常多以甜酷風格示人的孫盛希，當晚以白色短版上衣搭配鮮豔亮眼的橘色高腰寬褲現身，大秀性感小蠻腰，她透露自己很喜歡橘色，因為覺得橘色「帶有積極的能量，又有溫暖的感覺」，所以選穿橘色寬褲之餘，更將ic!berlins與Mercedes-Benz聯名系列的AMG 07橘色膠框墨鏡當作「髮飾」般戴在頭上，不僅呼應整體造型色系，更增添造型感和帥氣感，讓她笑稱這次造型走一個「夏天的帥氣姊姊風格」。

她平時出去玩或是旅行時也一定會隨身攜帶墨鏡，「有戴著太陽眼鏡就有一個『今天是出去玩』、度假的氛圍」，尤其是夏天的時候更需要墨鏡，除了能保護眼睛外，也是搭配造型時很重要的一個環節，不管是戴在頭上、臉上或是掛在衣服上、甚至是拿在手上都很帥很有型。她也分享自己有時候去飯店吃早餐也會戴著墨鏡，被問到是為了增添神秘感？她笑說是有點神秘，「但我的神秘底下可能是素顏」。

而對於穿搭向來很有見解的J.Sheon，則是配戴Flanieren系列的透視感橘棕色太陽眼鏡帥氣現身，他分享因為很喜歡這款墨鏡的顏色和半透明的風格，所以特別以相近色系的服裝穿搭來呼應墨鏡造型，他更透露自己有時候也會把墨鏡放在頭上當「髮箍」，當作一種造型裝飾。

他也透露，自己上節目時一定會戴墨鏡，因為攝影棚的光很強，容易傷眼，戴著墨鏡不僅能當作造型的搭配，還能保護眼睛。但他對於墨鏡的細節要求不只要好看，還要夠輕、戴起來舒服，「有時候需要長時間配戴，所以眼鏡的重量就滿重要的」。

德國眼鏡品牌ic!berlin自1996年創立以來，以全球首創無螺絲設計與0.5mm輕薄如紙的鏡框受到許多明星、時尚人士喜愛。而ic!berlin每年都會攜手德國百年汽車品牌Mercedes-Benz賓士推出聯名系列，今年就以賓士最新概念車款VISION AMG為靈感，將其前衛又未來感的外型元素搭配ic!berlin經典頂級薄紙鋼，採用幾乎零接縫的設計打造出的細滑流暢一體成形的時尚外型，更有著輕盈舒適的配戴感。

而日前美國洛杉磯眼鏡品牌Oliver Peoples舉行春夏新品發表活動，邀請到王柏傑現身示範，活動上他也大方放閃，表示不管戴什麼類型的眼鏡，女友謝欣穎都會喜歡。OLIVER PEOPLES春夏新眼鏡款式，以「THE "O" IN HOLLYWOOD」為主軸，推出9款經典款式，王柏傑私心鍾愛大鏡片造型的「DRESNER」，採用鈦金屬打造，鼻橋雙槓造型很有好萊塢明星的氣場。