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不用算熱量、記菜單！營養師教5個超簡單「減肥飲食」小技巧

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▲▼ 營養師教5個簡單減肥飲食小技巧 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

▲營養師分享能幫助減肥的調整飲食小技巧。（圖／翻攝IG@babebani、@laneige_kr）

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖

說到減肥，大家都知道要管住嘴、邁開腿，但一想到要控制飲食就覺得痛苦又無從下手。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就表示，其實飲食控制沒有這麼難，先從簡單的幾個生活習慣做調整，也會很有幫助，他就分享了5個飲食小技巧，簡單提高或控制減少某些食物份量就能達成。

▲▼ 營養師教5個簡單減肥飲食小技巧 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

1.增加蔬菜攝取量

蕭瑋霖表示，首先要注意的就是蔬菜攝取，以熟的蔬菜來說，一天至少要吃一碗半，大約是300公克，在飲食控制的時候，最怕就是會肚子餓，透過增加蔬菜的攝取，除了熱量低之外，還可以提高飽足感。

另外也建議，吃飯的時候可以調整一下飲食順序，先吃蔬菜水果再吃其他類別食物，這樣也可以大幅減少食物攝取，進而減少熱量。

2.增加蛋白質攝取

蛋白質就是所謂豆、魚、蛋、肉類食物，每天至少要吃兩個手掌大小，這其實是最低量，千萬不要怕胖，什麼肉都不吃，這樣反而會使得攝取熱量太低。

▲▼ 營養師教5個簡單減肥飲食小技巧 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

3.精緻澱粉要注意

精緻澱粉類的食物要小心，像是米飯麵食，這類食物除了對血糖影響大，吃多容易累積熱量，建議減肥時要比平常的量少一半，且要特別注意的是，有一些食材是「假蔬菜真澱粉」，像是南瓜、芋頭、地瓜、蓮藕等都不是蔬菜，千萬不要當蔬菜狂吃。

4.加工肉品要注意

加工肉製品通常添加物偏多，而且鈉含量高，很容易造成水腫，每週千萬不要超過兩次，盡量控制好攝取次數。

▲▼ 營養師教5個簡單減肥飲食小技巧 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

5.盡量避免喝酒、精緻甜食

像是酒精、甜食都是一定要避免的食物，這是非常重要的關鍵！既然想要透過飲食控制體重，就一定要稍微嚴格一些。酒精一般建議不要碰，如果真的沒辦法一下子不喝，就循序漸進減少次數，比如以前是每天喝，可以減少頻率，變成一周兩次，到最後變成一個月小於兩次，不要一下從每天喝到不喝，這樣一定會忍不住；而甜食也是一樣，可以避免就盡量避免，每周最多一次，減少空熱量的攝取。

最後，蕭瑋霖也提到，有些人可能會問說「一天要吃多少熱量才夠」，一般建議是每日總熱量攝取可以總熱量消耗（TDEE）扣250～300大卡，但是一定要吃到基礎代謝率。如果不太會算熱量也沒關係，有個直覺的判斷方法，就是每餐吃到七～八分飽就好，如此一來有滿足感，又可以控制熱量。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 體重控制, 飲食控制, 秘訣, 技巧, 生活習慣, 營養師

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