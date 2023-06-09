精品LINE貼圖免費下載　超可愛米奇學院風必收、LV還有絕美老花桌布

記者陳美伶／綜合報導

LINE不定時都會有免費活動貼圖可以下載，近日精品品牌TOMMY HILFIGER與DIOR都有新款貼圖，TOMMY HILFIGER讓米奇、米妮穿上經典學院風超可愛，DIOR則與台灣插畫藝術家攜手創作；另外LOUIS VUITTON（路易威登）則推出夏日限定手機桌布，都是免費，立刻全部下載起來！

TOMMY HILFIGER攜手迪士尼推出聯名系列，一同慶祝迪士尼100周年，帶來了日本漫畫風繪製的米奇、米妮，推出多款男女裝及童裝，隨著系列在6月上市後，同步推出DISNEY X TOMMY期間限定LINE貼圖，讓米奇穿上經典學院風，一共16款可愛又實用的貼圖，即日起至7月6日只要加入TOMMY HILFIGER LINE官方好友即可免費下載。

DISNEY X TOMMY 官方聯名貼圖免費下載連結

▲DISNEY X TOMMY免費LINE貼圖。（圖／翻攝自FB@Tommy Hilfiger）

▲DISNEY X TOMMY 聯名系列以米奇俏皮的圖案與印花重新演繹經典學院風。（圖／品牌提供）



DIOR緹花全能修護霜在Jisoo《FLOWER》MV曝光2秒就掀起話題，台灣日前開賣就被搶翻，DIOR也為全能修護霜推出專屬貼圖，邀請於國際間獲獎無數、被譽為最會說故事的台灣插畫藝術家－鄒駿昇攜手創作，將其融入女孩日常與保養時刻，簡單英文問候語非常實用，至6月29日加入DIOR BEAUTY LINE官方好友，即可免費下載。

DIOR緹花全能修護霜翻玩隨身時尚貼圖免費下載連結

▲DIOR貼圖。（圖／品牌提供）

LV為愜意的盛夏時光，不僅帶來全新LV By The Pool夏日系列，也同步推出限定手機桌布，經典的Monogram花紋染上海洋藍與沙灘色十足度假風情，還有多張海島景色繪畫，快來換上一解想出國旅遊放鬆的心。即日起至7月9日，加入路易威登LINE官方好友就可免費下載。

LV By The Pool夏日限定桌布免費下載連結

▲LV夏日限定桌布。（圖／品牌提供）