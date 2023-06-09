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貴婦一個月狂買50萬元　忠泰樂生活開幕推甜點之神「極限量費南雪」

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▲大直忠泰樂生活6/9正式開幕，透露周邊住宅貴婦的消費實力。（圖／業者提供）

▲大直忠泰樂生活6／9正式開幕，透露周邊住宅貴婦的消費實力。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

忠泰集團旗下的非典型商場「NOKE 忠泰樂⽣活」，再經過一個多月試營運後，今（6／9）對外正式開幕，祭出4間壓軸主力店正式到位，其中包括頂樓擁有露天推桿果嶺的會員制俱樂部 The Upper House，此外推出由日本甜點之神小山進大師、與法式主廚簡天才合作的甜點費南雪，限量預訂開賣。

▲大直忠泰樂生活6/9正式開幕，透露周邊住宅貴婦的消費實力。（圖／業者提供）

▲頂樓有提供戶外推桿果嶺的高爾夫俱樂部。

位於大直美麗華商場旁的「NOKE忠泰樂生活」，4／29對外試營運，引進全台首發義大利香氛品牌 CULTI、時裝品牌 APUJAN ，與隈研吾在台首間餐廳作品、高檔港式火鍋「明粵」，以及米其林三星主廚Thomas Bühner主理的La Vie by Thomas Bühner睿麗為其定調，主打「周邊高端住宅生活圈」，業者表示，首月業績超過2億元，預計正式開幕後，再加入4家新開的主力品牌，首年20億元營業額應可輕鬆達成。

▲大直忠泰樂生活6/9正式開幕，透露周邊住宅貴婦的消費實力。（圖／業者提供）

▲忠泰樂生活主打品味生活，打動周邊住宅的高端客。

忠泰樂生活營運長郭大睿表示，一個月內下載APP與註冊成為會員已超過1.6萬，並貢獻了50%的業績，且已消費累積超過50萬元的VIP，總數就有11位，其中更不乏有「百萬刷手」現身，可見大直商圈的實力驚人。

會員分析，女性仍是消費主力，占了會員數的2／3，35至44歲的族群最具消費力，截至6月首周周末，餐飲業績占比已持續拉高至 44%，顯見目前商場餐飲已經是其最穩定的集客引擎以及業績來源。

正式開幕登場的4間主力店包括高爾夫頂級俱樂部「THE UPPER HOUSE」、SPA 概念店「靚 shinin Jadore Spa」、法式餐酒館「JK Studio」、天然家居香氛「CULTI MILANO」，專為會員打造的邀請制高球俱樂部The Upper House，是全台唯一結合室內高爾夫球及戶外推桿果嶺的頂級私人俱樂部。也將提供品酒、茶道、韓系花藝、香氛、療癒手作等課程。

▲大直忠泰樂生活6/9正式開幕，透露周邊住宅貴婦的消費實力。（圖／業者提供）

▲大直忠泰樂生活6/9正式開幕，透露周邊住宅貴婦的消費實力。（圖／業者提供）

▲高爾夫頂級俱樂部「THE UPPER HOUSE」。

▲大直忠泰樂生活6/9正式開幕，透露周邊住宅貴婦的消費實力。（圖／業者提供）

▲SPA 概念店「靚 shinin Jadore Spa」。

此外該商場推出「ARTISAN」職人系列，主打不定期提供世界職人的極限量商品。開幕登場是「日本甜點之神」小山進大師與「法餐南霸天」簡天才主廚聯手，以荔枝巧克力、抹茶、大地時蔬三種口味演繹法式甜點費南雪，連搭配的餐盤都是深澤直⼈的TG方形瓷盤獨家特仕版，今起可上網預購，7／1起陸續提供領貨。

▲大直忠泰樂生活6/9正式開幕，透露周邊住宅貴婦的消費實力。（圖／業者提供）

▲大直忠泰樂生活6/9正式開幕，透露周邊住宅貴婦的消費實力。（圖／業者提供）

▲集結三位職人結合而成的「ARTISAN」職人系列，以荔枝巧克力、抹茶、大地時蔬三種口味演繹法式甜點費南雪。

業者補充，開幕首七日推會員回饋禮，6／15前全館當日消費累計滿5,000元，贈100元抵用券；當日消費累計滿8,000元，加贈200元抵用券；全館當日消費累計滿2萬元，再加贈500元抵用券。APP會員全館累計消費滿3,500元起，便可兌換帕米貝可Palmier Bakery白雲朵可頌、極光冰場平日門票、O’right聯名咖啡因洗髮精、MiiR聯名雙層寬口保溫瓶等贈品。

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關鍵字：

忠泰樂生活, NOKE, 費南雪

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