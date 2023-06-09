香奈兒2023達卡工坊3亮點！必買編結紋CHANEL 22、大自然元素濃縮熱情

記者鮑璿安／台北報導

香奈兒（CHANEL）近年來持續與各地不同的藝術家、年輕世代進行交流，去年12月跟著 2022/23 Métiers d'art 工坊系列大秀的腳步，來到非洲塞內加爾的首都達卡初登場，甚至前幾日又移師日本東京再現此系列，到底其中藏有什麼必知亮點？《ET FASHION》帶領時尚迷一一解析，新季重點單品也悄悄出爐。

亮點一： 藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）醞釀3年來到達卡

▲維吉妮維婭運用個性龐克、波西米亞互相碰撞，最終形成一種和諧姿態 。（圖／品牌提供）

從巴黎來到南半球城市達卡並非一時決定，維吉妮維婭整整籌備了3年之久，工坊系列往往是品牌穿梭在各地間的一場對話，「我希望放慢活動的節奏，花幾天時間展開深刻且相互尊重的對話。」在設計語彙中便能發現，維吉妮維婭是70年代文化的愛好者，她擅長以嶄新且活潑的手法詮釋復古流行，本系列又以個性龐克、波西米亞互相碰撞，最終形成一種和諧姿態。

亮點二：達卡元素與70年代流行的完美結合

▲暖陽橘與森林綠花呈現達卡的熱情活力 。（圖／品牌提供）

跳脫品牌經典的黑白色系，從色調的選用上致敬達卡，標誌性的斜紋軟呢以暖陽橘與森林綠花呈現，感受到一種朝氣明媚，搭配上飄逸的喇叭褲套裝，輪廓中散發濃厚的70年代情懷。大量大自然幾何形狀貫穿系列作品，當地特色植物朱槿花卉刺繡、木紋珠飾與金屬圈鏈等精湛工藝與香奈兒標誌符碼層次交織，還有嶄新詮釋的「獅首」造型服飾珠寶、珍珠串飾以及琺瑯與高級樹脂材質雙 C Logo寬手鐲，豐富本系列造型。

▲Montex 刺繡工坊耗時990小時打造的蕾絲短版上衣；塞內加爾國徽為發想的獅首包 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲（依序）橘棕色編結紋CHANEL 22包 小型款；紅橘色漸層漆皮菱格紋雙C LOGO皮穿鍊肩背包；棕色皮革菱格紋雙C LOGO木製鍊條肩背包 。（圖／品牌提供）

工坊的魅力更在於製作手法，Montex 刺繡工坊裝飾的蕾絲短版上衣，耗時990小時手工打造；春夏時節不可或缺的丹寧褲裝，上頭的亮片元素以三層印刷分層壓印，呈現細節上的工藝之美。而CHANEL 22 小型包款換上了橘棕色編結紋，還有紅橘色漸層漆皮菱格紋雙C LOGO皮穿鍊肩背包，如夕陽定格，成為活力四射的關鍵。

亮點三：知名編舞家暨舞者 Dimitri Chamblas 策劃造型短片

還記得大秀開場表演以名為《Slow Show》的舞碼揭開序幕，挹注滿滿的活力與熱情，藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）熱衷為創作者提供舞台，待此系列正式上市時，又再度邀請Dimitri Chamblas拍攝服飾造型短片，模特兒身著Lemarié山茶花羽飾工坊製作的山茶花刺繡罩衫、木質圓珠刺繡斜紋軟呢外套，均來自香奈兒引以為傲的高級手工坊，渲染達卡的地貌景致以及傳統文化特色，打造獨樹一格的工坊系列。

▲全新包款Flip Flap 。（圖／品牌提供）





▲ANDIAMO 皮革編織手提包 。（圖／品牌提供）

▲圓錐形狀編織袋。（圖／品牌提供）



另一方面，Bottega Veneta終於發布2023早秋系列，時髦人士所期待的Intreccio 編織手法，從服飾蔓延到包款配件，全新包款Flip Flap，以最實用的手提方式誕生，加入粗曠的帆布、細膩的麂皮並交織編織元素，極簡剪裁打破性別藩籬，可說是男女皆可擁有；在春夏闖出名號的Andiamo肩背包更是擁有了全新尺寸及色彩。藏在眾多配件中，也發現了一款有趣的圓錐形狀編織袋，形象照中模特兒神情自在手持薯條，無疑是最奢華的「薯條盒」。