洗臉巾比毛巾乾淨？皮膚科醫師破解3大迷思：用對方法是關鍵

▲皮膚科醫師解答用毛巾和洗臉巾洗臉的常見3大迷思。（圖／翻攝IG@aoihamada、@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、IG@ahc.official

近幾年洗臉巾蔚為風潮，不僅許多藝人愛用，也有不少人認為一次性使用的洗臉巾在衛生上比毛巾更乾淨，而棄毛巾改用洗臉巾。到底洗臉用毛巾或一次性洗臉巾哪個好？皮膚科醫師劉秀麗就從3個常見迷思來分析解答，快來看看你適合用哪一種。

＃毛巾很髒？是細菌培養皿？



針對很多人擔心毛巾容易滋生細菌的問題，劉醫師表示，像是實驗室培養菌種也是需要特定的條件，所以只要家裡環境不是特別潮濕，且有一定的光照和通風條件的話，完全可以放心大膽地用毛巾洗臉、擦臉。

而且皮膚表面有微生物屏障，能幫助抵抗、免疫外來細菌，所以用毛巾的關鍵是，每天使用之後，記得要清洗揉搓一下，再掛到能曬得到太陽的地方曬一下，並且2～3個月要更換新毛巾，這樣就能保證毛巾的乾淨衛生。

＃毛巾摩擦會傷皮膚？



劉醫師建議可以選擇嬰兒可用的純棉毛巾，比較親膚柔軟，而且像是油性肌或是混合偏油肌的人，她更建議可以用毛巾溫水洗臉，一方面溫水能幫助溶解油脂，另外早上清潔時用適當輕柔的摩擦代替使用洗面乳，反而能帶走皮膚表層的污垢和油脂分泌物。

只要臉上沒有爆痘、沒有破損傷口，肌膚也沒有正處於不穩、爛臉期等，用毛巾輕柔洗臉、擦臉，都是不會傷害皮膚的。

＃一次性洗臉巾是智商稅？



劉醫師認為，其實大多數人沒必要特別用洗臉巾，但當然一次性洗臉巾也有其方便用處，像是如果出門旅遊、出差住飯店，或是住的地方比較潮濕，平時也比較懶、不想天天洗毛巾的人，使用一次性洗臉巾當然更方便衛生。劉醫師也分享挑選一次性洗臉巾的2個關鍵秘訣。

挑選一次性洗臉巾時建議注意材質和花紋，材質通常有植物纖維、水針不織布、純棉/全棉等三種，一般來說選全棉的對敏感肌更友好；而花紋也有三種：平紋、網紋、珍珠紋，建議選則平紋款，相對來說更柔軟透氣，摩擦力也小一點。另外，劉醫師也提醒，使用的時候也不要來回擦拭，用輕輕按壓擦乾的方式就好。