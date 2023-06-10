EASY SHOP開直播間涼感內衣新登場　黛安芬纖型透氣為夏季而生

記者鮑璿安／綜合報導

炎炎夏日，內在衣著必須舒適透氣無拘束，台灣內衣品牌EASY SHOP最新推出冰絲涼感內衣，無痕縫線技術使得日常穿著時更輕鬆，同時也宣告加入線上直播行列，與東森購物網獨家合作帶來優惠。本篇《ET FASHION》也為讀者們盤點更多夏季內衣、家居服品項，從內而外實現裸感機能。

▲IN ZERO冰絲涼感微笑支撐無重力內衣。（圖／品牌提供）



EASY SHOP「IN ZERO冰絲涼感內衣」採用最新貼合無痕縫線技術製成，並使用親膚柔軟的Aqua-X原絲涼感纖維布料，舒適透氣；其中布料的織物接觸瞬間涼感系數(Q max)高達0.24，實現乾爽清涼的觸感，更創新以點膠及果凍膠條取代鋼圈支撐胸部，撐托力同樣靠得住。3種款式包含背心款、果凍條撐托低V款以及大尺碼內衣，迎合不同身材的女性穿著，即日至6/30新品上市期間體驗價任選2件68折。品牌也進一步擴大「EASY SHOP直播網」經營，獨家攜手東森購物網進行新品上市聯合直播，6/9至6/11觀看直播領取旗艦館專屬折扣券碼，結帳輸入可折抵$50。

▲黛安芬塑型機密系列無鋼圈纖型全罩杯內衣；塑型機密系列無痕中腰三角內褲。（圖／品牌提供）

德國內衣品牌Triumph黛安芬今夏重點系列「Secret Contour塑型機密系列」，採用獨特的纖型蕾絲，融入高托合力的設計，能自然纖塑胸型。其中纖型透氣全罩杯內衣搭配U型背帶與側身加高特色，完整包覆背肉並隱藏副乳，讓胸型更挺立集中，罩杯側緣的無痕設計與輕質鋼圈更符合夏季穿著。

▲STUDIO DOE發表內在衣著INMOST全新系列 。（圖／品牌提供）





▲舒彈裸感內衣 。（圖／品牌提供）

▲Lazy Dress家居服裝 。（圖／品牌提供）

擺脫內衣會帶來的束縛感，以極簡為主打風格的品牌STUDIO DOE發表內在衣著INMOST全新系列，裸感機能的理念兼具時尚感與舒適度。一體成型的內衣隱形無痕，如第二層肌膚，並採用隱形四段背鉤調節、可拆式肩帶迎合夏季多變穿著，搭配上中腰內褲打造出美臀弧線剪裁。此外，同步登場的Lazy Dress家居服，透氣親膚柔彈面料與寬鬆版型，別具安全感的膝下長度，從內而外營造時髦享受。