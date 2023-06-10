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降膚溫、去油光！夏日必備3款「涼感保養」　RMK美肌露年年熱賣

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▲▼ 涼感保養美妝盤點 。（圖／品牌提供,翻攝IG）

▲清爽、帶有涼感的保養美妝品，一到夏季就大受歡迎。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

記者張毓容／綜合報導　

炎熱的夏季即將到來，連日高溫是不是讓你臉上、頭皮狂出油，心情也變得煩躁，連保養都感覺提不起勁？這時候正是使用「涼感保養美妝品」的好時機，一用立馬降膚溫，幫助抑制油脂分泌，清涼爽快的使用感更讓夏日保養變得輕鬆又療癒。

RMK

RMK夏季限定推出的煥膚美肌露（沁涼凝露型），具有涼感的凝膠質地，能給予肌膚收斂緊緻，且塗抹瞬間會融化為水感液狀，迅速滲透肌膚。添加西洋梨發酵菁華、鼠尾草菁華、及魚腥草菁華等保濕成分，舒緩肌膚兼具保濕效果，更融合黑胡椒、粉紅胡椒等香辛調與玫瑰、檀香的淡雅香氣，使用起來更療癒。

▲▼ 涼感保養美妝盤點 。（圖／品牌提供,翻攝IG）

▲RMK 煥膚美肌露(沁涼凝露型)，150ml，NT$1,400。

TSUBAKI

TSUBAKI每年夏天定番限量推出的「瞬亮涼感洗潤組」終於又來了！內含瞬亮涼感洗髮乳490ml＋瞬亮涼感潤髮乳490ml，擁有高度清潔頭皮油脂效果，讓阻塞的毛孔雜質潔淨，防止頭皮出油及異味，並含有涼感成分，洗潤同時帶來宜人的沁涼感受，洗後有效去油但又不乾澀，頭皮清爽、髮絲輕盈柔滑，讓髮絲恢復健康光澤並散發迷人花果香和薄荷香。

▲▼ 涼感保養美妝盤點 。（圖／品牌提供,翻攝IG）

▲TSUBAKI 瞬亮涼感洗潤組，490ml+490ml，NT$399。

STEAMCREAM

STEAMCREAM除了經典保濕面霜大受歡迎，還有每到夏季就狂賣的「涼感薄荷凝凍」，添加天然燕麥成分搭配日本職人蒸氣製法，分子小好吸收，清爽水感質地的凝凍狀乳霜更能瞬間涼感降溫，同時散發淡淡柑橘及橙花精油療癒清香，也可於冷凍後塗抹，讓凝凍乳霜舒緩肌膚，安撫調理皮脂。

▲▼ 涼感保養美妝盤點 。（圖／品牌提供,翻攝IG）

▲STEAMCREAM 涼感薄荷凝凍，75g，NT$850。

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關鍵字：

保養, 護膚, 涼感, 降溫, 清爽, 夏日, 夏季

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