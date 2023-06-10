老是睡不好？專家教「睡前黃金3法則」　讓你一夜好眠到天亮

▲良好的睡眠除了睡足時間，睡眠品質也很重要。（圖／達志示意圖）

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供

現代人生活忙碌、壓力大，難以擁有良好的睡眠品質，也導致「睡眠負債」的問題產生，而睡眠不足不只有「時間不足」的問題，還包含淺眠、睡不好等睡眠品質低下狀況。屈臣氏專業藥師建議，適量的午休及做足有氧運動有助於入睡，更提供「睡前黃金3法則」，依循簡單3步驟幫你在睡前打好睡眠基礎，透過「嗅覺、視覺、聽覺、體感覺、心感覺」的體驗幫助五感放鬆安定，輕鬆打造高品質睡眠

＃睡前2小時：培養睡意



睡前1至2小時，建議減少使用3C產品，避免藍光影響褪黑激素的分泌，建議也可食用香蕉、牛奶、洋甘菊茶等有助放鬆的食物，或是可補充含有GABA的保健食品。GABA（全名為Gamma-aminobutyric acid）能幫助緩解緊繃情緒、舒緩身心及調節生理機能，進一步穩定「心感覺」，幫助安穩入睡，增進夜間休息充電效能。

另外，其實消化道機能也會間接影響睡眠，因此也能透過益生菌及酵素類保健食品加強夜間體質管理，提升睡眠好品質。

▲活沛多 GABA好享睡膠囊，60粒，NT$1,090。



添加六種享睡成分配方，幫助入睡，無添加西藥成分，讓你安心享受一夜暢眠。

▲Simply Super超級夜酵素DX錠，30錠，NT$1,680。



雙重專利GABA搭配98%茶多酚、高活性的雙重專利蔬果酵素，幫助入睡促進新陳代謝。

＃睡前1小時：深層放鬆



在睡前1小時，可進行療癒身體及心靈的SPA。選擇使用能幫助情緒安定的薰衣草乳液擦拭全身，也可用拳頭或按摩滾輪加強按摩整日久站後緊繃的小腿處，透過「體感覺」解放疲勞；臉部的保養則可選擇使用具滾珠的眼霜按摩眼部，搭配適合夏天使用的清爽晚安凍膜，來場療癒的「臉部瑜珈」。按摩的同時可搭配輕音樂，根據睡眠基金會報告顯示，睡前聽45分鐘音樂能提升睡眠品質，透過「聽覺」達到紓壓放鬆效果。

▲CHANEL 逆齡高效修復面膜，50g，NT$6,300。



蘊含珍稀無刺蜂蜂蜜酵素成分，幫助恢復臉部飽滿彈性與輪廓比例，清爽的凝凍質地可當面膜用，也能在保養最後一步使用。

▲NUEVA Volta body 纖纖棒，NT$3,990。



皇家級白金鍍層材質打造，搭配獨家E- Light太陽能微電流為肌膚注入微電流，達到緊緻、深度按撫的纖體效果。

＃睡前10分鐘：打造儀式感



於睡前關鍵10分鐘，應打造良好的睡眠環境、以提升良好的睡眠品質。可以透過香氛精油蠟燭營造整體空間之沉靜、舒眠氛圍，提升「嗅覺」之感受；接著在手部塗抹薰衣草護手霜，搓揉後將雙手輕放於鼻子深深的吸氣，並搭配腹式呼吸法調整呼吸節奏，不僅能滋潤雙手也兼具療癒作用；最後可戴上蒸氣眼罩，除了舒緩一整天的「視覺」疲勞，還能打造全黑無光睡眠環境，幫助身心緩緩地進入睡眠模式。

▲L:a Bruket 288護手霜 限量歐白芷，30ml，NT$600；70ml，NT$950。



品牌成立15週年推出的限量身體保養系列，添加歐白芷花水與薰衣草精油，香氣揉合清新草本與植物麝香，淡雅舒心的氣息予人愉悅感受。

▲美舒律蒸氣眼罩 薰衣草香，5片裝，NT$270。



添加薰衣草天然精油，搭配舒適約40˚C溫熱蒸氣，舒緩雙眼疲勞，緩和身心緊繃感，享受蒸氣帶來的深層放鬆感。

▲BELAIA 香氛蠟燭，#亞美尼亞薰香紙，180g，NT$2,200；600g，NT$4,400。



選用天然植物蠟搭配100%不含鉛的天然棉芯，融合雪松、安息香、古巴香脂、岩蘭草、廣藿香等香材，打造猶如點燃薰香紙張的香氣，能幫助釋放壓力、放鬆身心。