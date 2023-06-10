營養師點名幼童「3類東西」不要吃，五彩繽紛的糖果也上榜

▲常吃繽紛色彩的糖果，也可能會引起兒童情緒躁動。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

幼兒園「彩虹藥水」議題發燒，營養師孫語霙在臉書分享，對於兒童來說，許多微小的生活、飲食習慣，都一點一滴影響著孩子的情緒和大腦的發展，其中飲食就是一個值得留意的環節，她點名3類食物不要吃，恐有危及健康可能。

▲含糖調味奶也應該避免。

#精製糖

有研究發現，食用過量蔗糖的小朋友，體內腎上腺素分泌量會提升，導致專注力下降、易怒、焦慮。其實，天然水果中的糖分，就可以滿足有兒對甜渴望，還能夠補充營養，其餘額外添加糖，像是含糖調味乳、含糖乳酸菌飲料、合成果汁…等，都盡可能少碰為妙。

#五彩繽紛的糖果

糖果除了存在著許多精製糖菜，色素（尤其是黃色4號、5號、紅色6號、40號）、香料…等人工添加物，也可能會造成情緒躁動，甚至蛀牙、肥胖、…等問題。

▲巧克力含咖啡因，幼兒應避免食用。

#咖啡因

咖啡因是「天然的提神劑」，會刺激中樞神經系統，讓人更警醒，但對於幼兒來說，喝多了就容易難入眠、惶惶不安，甚至血壓心跳上升，因此含有咖啡因的巧克力、咖啡、奶茶、熱可可、可樂…等，盡量避免給幼兒吃。

