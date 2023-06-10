豔陽也不怕！營養師點名6種「防曬食物」，吃出白皙肌膚

▲芭樂富含維生素C，多補充對美白有益。

記者曾怡嘉／台北報導

炎夏腳步即將接近，戶外的豔陽高照，想要不曬黑，除了做好基本的防曬措施以外，營養師余朱青分享，吃對食物也很重要，她點名6種防曬食物，多吃讓你保持白皙肌膚。

#番茄

營養師余朱青指出，茄紅素是強力的抗氧化營養素，能預防紫外線對肌膚造成的斑點、皺紋，每天吃下16毫克茄紅素（=3顆大番茄=25顆小蕃茄），可以幫助降低4成曬傷機率，她也補充加油煮過的熟番茄更能吸收茄紅素。

#酪梨

酪梨富含維生素C及E，有效抵抗自由基，能減少皮膚的黑色素生成，保持潤澤水嫩，加上具有好的脂肪，營養價值極高，是很適合補充的美容聖品。

#高維生素C水果

高維生素C水果像是芭樂、奇異果、木瓜、香吉士，內含豐富維生素C，能促進膠原蛋白合成，保持皮膚緊緻、光滑、有彈性，也能加速曬傷後皮膚的癒合。

#綠茶

綠茶中的茶多酚、兒茶素，可以清除體內毒素，促進新陳代謝，還能修復曬後皮膚，減少暗沉。

#薏仁

常聽到別人說喝薏仁水有助美白，這是真的，因為薏仁中含有的菸鹼素，可以淡化黑斑、改善蠟黃，提升皮膚新陳代謝，強化屏障達到保濕，同時還能有效消水腫，幫忙排除體內堆積的髒東西。

#深綠色蔬菜

深綠色蔬菜富含維生素B，能保護皮膚油脂正常分泌，保留因日曬而流失的水分，避免乾癢，其中的類胡蘿蔔素則能減少紫外線損傷，幫助強化肌膚的抵抗力。