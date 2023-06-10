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高圓圓大秀直角肩與S形曲線　珠寶上身氣勢不輸小2歲宋慧喬

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▲▼Chaumet高圓圓與宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲高圓圓佩戴祖母綠鑽石珠寶，出席Chaumet於château de Bagatelle城堡舉辦的高級珠寶發表會。（圖／翻攝gaoyuanyuan_gyy IG）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌Chaumet日前於巴黎城堡château de Bagatelle舉辦Le Jardin de Chaumet高級珠寶發表會，現場巨星雲集，擔任品牌大使多年的南韓女星宋慧喬、車銀優與「台灣媳婦」高圓圓全都現身欣賞最新作品，東方雙美尤其吸睛，43歲的高圓圓身穿U領貼身黑色禮服大秀直角肩，狀態絲毫不輸小2歲的「喬妹」宋慧喬。

▲▼Chaumet高圓圓與宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲高圓圓臉蛋與身材保養得宜。（圖／翻攝gaoyuanyuan_gyy IG）

高圓圓與趙又廷2014年結婚，育有4歲的寶貝女兒，一家雖對私生活低調，但每回被捕捉到的同框畫面總是幸福又甜蜜，美滿生活反映在高圓圓的身心狀態上，此次到巴黎出席Chaumet高級珠寶展，選穿貼身黑色禮服盡顯迷人的S形曲線，搭配祖母綠鑽石珠寶，優雅大器。

▲▼Chaumet高圓圓與宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬一襲小露性感的白色洋裝搭配Chaumet新珠寶，驚豔全場。（圖／翻攝Chaumet IG）

▲▼Chaumet高圓圓與宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲南韓男星車銀優（左）與宋慧喬是Chaumet珠寶展的焦點。（圖／翻攝Chaumet IG）

同場的品牌大使宋慧喬也是穿搭高手，一襲V字領腹部挖三角形的白色長袖洋裝小露性感，搭配Chaumet植物造型的高級珠寶，迷人極了；此行她收穫滿滿，因為一抵達就在飯店房間收到Chaumet送的珠寶，與品牌公關總監Coisy Eloïse會面時，又收到印有愛犬Ruby名字的寵物袋，讓她樂得一返回南韓，立刻讓Ruby試用，滿意寫下「牠好愛」。

▲▼Chaumet高圓圓與宋慧喬 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬在巴黎收到Chaumet公關總監Coisy Eloïse送她的寵物袋，回南韓立刻讓愛犬Ruby試用。（圖／翻攝kyo1122 IG）

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關鍵字：

高圓圓, 宋慧喬, 車銀優, Chaumet

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