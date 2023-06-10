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保養總是沒效果？盤點5種「無效護膚」，一半以上的人都做過

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▲▼盤點5種「無效護膚」方式。（圖／pexels）

▲天天敷面膜容易導致肌膚敏感，一周以2次為限。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

保養品人人都會用，但你真的用對了嗎？不少人努力保養，但因為方式不對，就像是白做工，盤點5種無效護膚，你也中了嗎？

▲▼盤點5種「無效護膚」方式。（圖／pexels）

#有太陽才防曬

沒看到太陽就不抹防曬，小心乾燥、斑點跟著來，因為紫外線無所不在，即便是陰天也要做好防曬，才不怕曬黑又曬老，防曬是一年四季都應該被重視的事情。

#過度清潔

只要覺得肌膚一油，就會使用洗面乳清潔，有時候甚至一天可以洗到三次，過度清潔肌膚雖然能幫你洗掉油光，但容易使皮脂膜受損，讓肌膚誤以為缺油，而分泌更多油脂，導致出油、敏感狀況一起來。

▲▼盤點5種「無效護膚」方式。（圖／pexels）

#頻繁去角質

有時候肌膚摸起來粗粗的，覺得保養品怎樣都吸收不進去，這時候不妨可以試試去角質，幫助老廢角質汰除更新，但去角質頻率一個月一次就可以，別總是常常這樣，太頻繁容易使肌膚變得脆弱。

#天天敷面膜

不少女星或是藝人常分享敷面膜的好處，但面膜一周2次是上限，若是天天敷面膜，看似是幫肌膚補水，但因為面膜成分複雜，常敷面膜容易使肌膚過度水合，也容易導致肌膚敏感，千萬別過度依賴。

▲▼盤點5種「無效護膚」方式。（圖／pexels）

#只是用精華液

本身肌膚就偏油，保養最多就使用到精華液，覺得塗抹乳液或乳霜會帶給肌膚負擔，小心這樣只有做到補水卻沒做到鎖水，尤其是秋冬季節水分容易流失，建議使用精華之後，必須再使用乳液或乳霜鎖住水分，才是正解。

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關鍵字：

無效護膚, 錯誤保養, 保養

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