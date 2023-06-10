超準！第一眼你看見月亮還是戀人？秒測你最近要「小心的事情」

記者曾怡嘉／台北報導

同一張圖你先看到的東西，往往就是出你內心的投射，《小紅書》就有一個心理測驗，從你第一眼看見的東西，能測出你最需要小心什麼，測過的都說準！

▲（圖／翻攝自小紅書）

#這一張圖你第一眼看到的是什麼？

A.一個明亮的月亮



B.一對戀人



C.一只紅酒杯



D.一個骷顱頭

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選擇A 月亮的你

最近的你總是過於謹慎，有時候想得太多，導致一事無成。你是一個想很多且顧全大局的人，有時候思考過多，導致於綁手綁腳，和人社交相處方面，也是因為你容易保留的個性，讓他人感受不到你的熱情慷慨，你應該要少思考、多做事，這才會有利於你的發展。

選擇B 戀人的你

最近的你整個陷在愛情中，把和另一半的關係看得太過於理想化，只看到快樂卻沒看到隱憂，這樣的關係一開始都很美好，等到相處久了，衝突而磨合都會出現，現在應該盡量多看務實面，減少一點點虛構的浪漫，表達真實的自我，有助於強化兩人的關係。

選擇C 紅酒杯的你

最近的你有點高調，小心引來別人的忌妒，雖然人都是想在外人面前展現最好的一面，但你的高調最好適可而止，高調不會為你帶來別人的讚賞和支持，有時候反而會引來一身麻煩，你還是可以多參與社交活動，但建議用心表達真實自我，別人也會感覺到你的善意。

選擇D 骷顱頭的你

最近你的精神狀態很疲倦，過度忙碌和壓力，讓你陷入焦慮和憂鬱，另一方面也是因為過度勞累，導致飲食和作息都不太正常，你需要放鬆自己，讓自己好好休息一下，先恢復體力，身體和心理健康了，才有力氣繼續走下去，你現在該做的就是好好照顧自己。