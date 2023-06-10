東森自然美友善海洋！捐贈500份防曬力挺亞洲最具規模台琉國際帆船賽　

▲台琉國際帆船賽特別於選手之夜頒獎感謝東森自然美力挺賽事。左：基隆市政府產業發展處的林鼎超處長、右：東森自然美廠長張明峯（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者楊智雯／綜合報導

近年積極發展休閒觀光的基隆碧砂漁港，舉辦睽違3年的台琉國際帆船賽活動，今年賽事更具規模，集結來自世界各地的帆船選手，超過350位16國的選手參與，是亞洲最具規模的重型帆船賽事，為了力挺賽事保護海洋的理念，公益不落人後的東森自然美，用行動力挺台灣國際賽事，贊助500份物理性美白防曬乳給選手們使用，保護選手的肌膚同時呼籲大家要友善海洋，與基隆特別保護海洋的理念不謀而合，台琉國際帆船賽特別於選手之夜頒獎感謝東森自然美，呼籲保育自然資源是每個人的責任！

▲基隆市市長謝國樑提到特別準備在地伴手禮給選手。

今夏最熱情的台琉國際帆船賽登場，今年共45艘船參加賽事，參賽隊伍來自台灣、日本、香港、馬來西亞、美國及多明尼加等國，賽事精彩可期之外，還有一系列熱鬧活動解鎖帆船賽事及周邊觀光，廣邀民眾在港口享受陽光、風帆的魅力，基隆市市長謝國樑提到「市府全力推廣國際觀光，希望將帆船文化帶到當地，打造更美好的觀光旅遊風景，基隆市副市長邱佩琳很貼心，特別提到在接下來幾天的帆船賽事中選手不要曬傷，並推廣在地伴手禮給國際選手，準備的小禮包中有防曬乳、飲料、旗魚米粉、酒精噴霧等在地伴手禮，對帆船賽事的規模擴大及國際化有幫助」，肯定贊助商的共襄盛舉，也能加深各國情誼。

▲東森自然美贊助了500份物理性防曬乳給選手們。



以行動力挺國際賽事的東森自然美，相當重視海洋保育，自然美廠長張明峯表示：「近年潛水、SUP、帆船等水上活動盛行，有越來越多人因接觸海洋開始重視海洋保育，東森自然美也同樣友善海洋，此次活動東森自然美贊助了500份物理性防曬乳，讓各國選手們可以在爭取榮耀時也能防護肌膚，更能保護海洋」，並透露這款防曬乳是東森自然美的熱銷商品。

▲物理性防曬乳是東森自然美的熱銷商品。

自然美廠長張明峯説，東森自然美堅持以天然成份物理性防曬，不含酒精、人工香精、螢光劑，提供給消費者最安全的肌膚防護，成分天然不油膩、完全不熏眼，並且針對強烈紫外線有效防護，讓你在戶外活動時，免於曬傷、曬黑及受外界污物侵害，就像在肌膚上覆蓋一層「超強保護膜」，將UVA及UVB隔離，保護肌膚，更重要的是，防曬乳無添加「珊瑚礁有害防曬成分」，符合夏威夷、帛琉、泰國及佛羅里達等國際無添加化學防曬的海洋友善配方，運用物理性防曬提供肌膚防護，也通過國立大學皮膚刺激測試，清爽不黏膩又能友善海洋，下水也很OK！這次很榮幸能成為國際賽事指定使用物理性美白防曬乳，防護選手肌膚，更守護海洋環境。

▲賽事期間東森自然美也在餐車市集中與民眾同歡，提醒大眾擦防曬要選對海洋友善成分。

選手之夜現場氣氛熱鬧滾滾！眾人為了期待已久的賽事同樂，也大力感謝賽事除了選手共襄盛舉，有企業力挺力量更強大、影響更深遠，賽事期間東森自然美也在餐車市集中與民眾同歡，讓你好吃好逛又好買，白天可以好好玩，晚上也可以享受不同的風光！