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愛馬仕超Q水桶包竟從「扯鈴」變來的　 Kelly Mini加釘飾可鹽可甜

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▲HERME秋冬配件。（圖／記者林明瑋攝）

▲Mini Médor提包靈感來自扯鈴，絲蘭綠是2023秋冬的新色。（圖／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 台北報導

HERMES （愛馬仕）的設計總是充滿玩心、讓人眼睛發光，2023秋冬包款配件在台北舉辦預覽亮相，又激起許多慾望，小巧的水桶包靈感來自扯鈴，模樣可愛有型，凱莉包出現許多變化版，加了流蘇、布滿閃閃的釘飾，展現帥氣姿態。

▲HERMES CHANEL配件。（圖／品牌提供）

▲綴滿釘飾的Kelly II迷你凱莉包758,300元（左）、Constance包842,500元（圖／品牌提供，以下同）

▲HERMES CHANEL配件。（圖／品牌提供）
▲兩側有流蘇的柏金包，Evergrain小牛皮材質800,400元。

▲HERMES CHANEL配件。（圖／品牌提供）
▲Kelly To Go Tressage長夾背帶可拆，311,800元 （左）、Kelly流蘇包379,200元（右）。

生活中的物件、不同城市的文化特色，經過設計師的創意轉換，都能成為有趣作品，在2023秋冬的愛馬仕配件中徹底實踐，扯鈴是源自中國的童玩，也流傳到西方國家，在愛馬仕手中，變身成Mini Médor水桶包，包身中央以經典金字塔形鉚釘裝飾的「項圈」箍出輪廓，Kelly Messanger郵差包把鎖扣放大、兩側有收納夾層，使用更方便。

▲HERMES CHANEL配件。（圖／品牌提供）

▲Mini Médor小牛皮提包261,200元。

▲HERMES CHANEL配件。（圖／品牌提供）
▲Kelly Messanger郵差包，小牛皮材質417,100元。

▲HERME秋冬配件。（圖／記者林明瑋攝）

▲美麗諾羊毛首度用於包包。（圖／記者林明瑋攝）

柏金包的兩側、凱莉包的底部加上流蘇，概念來自拉丁美洲高喬人的傳統服裝，提著行走更顯律動的美感，Kelly II迷你凱莉包、Constance綴滿銀匠精心製作的閃亮釘飾，則是從拉斯維加斯的耀眼霓虹燈取材，這些變化讓經典包展現多變個性，永遠不無聊。

絲巾與圍巾是很多人的愛馬仕敲門磚，1萬多元就能入手，除了經典設計每季都有讓人會心一笑的可愛圖案，「Is this a love story?」印花絲巾上，黑色駿馬想跟隔壁馬廄的粉紅馬搭訕，但不被領情，上一季曾與愛馬仕合作的藝術家任通，這次以幾何圖案描繪華麗的動物遊行，還有栩栩如生的馬兒，趁著騎士轉身立刻俏皮地吐舌頭，愛馬仕的絲巾和圍巾有源源不絕的故事，也像一幅幅的藝術品。

▲HERMES CHANEL配件。（圖／品牌提供）

▲「Is this a love story?」70公分印花絲巾，12,700元。

▲HERMES CHANEL配件。（圖／品牌提供）
▲藝術家任通設計的90公分真絲方巾，以幾何圖形描繪出動物大遊行，17,200元。

▲HERMES CHANEL配件。（圖／品牌提供）
▲擬真的馬兒吐舌頭相當俏皮，100公分真絲混紡圍巾29,200元。

▲HERME秋冬配件。（圖／記者林明瑋攝）

▲HERME秋冬配件。（圖／記者林明瑋攝）

▲向來受歡迎的琺瑯手環有許多新款。

更多新鮮配件

CHANEL（香奈兒）2022/23 Métiers d'art工坊系列大秀2022年底在西非塞內加爾首都達卡舉辦，近日移師東京重現，接著在台北舉辦預覽，雖是靜態形式，仍能感受滿滿達卡風情以及創意總監維吉妮維婭（Virginie Viard）鍾愛的70年代復古氛圍。

▲HERMES CHANEL配件。（圖／品牌提供）

▲菱格紋雙C Logo木製提把肩背包188,800元（左）、菱格紋雙C Logo木製鍊條包206,000元（右）。

▲HERMES CHANEL配件。（圖／品牌提供）
▲CHANEL 22包有不少變化，綠色皮革小型款169,900元（左）、編織紋小型款274,600元。

綠、粉等鮮明色調充滿非洲的歡愉活力，夕陽的美麗漸層染上包包，木頭的運用讓人驚喜，可以是珠珠串成小包，或變身肩背包的鍊帶並裝飾雙C Logo，大熱門的CHANEL 22有不少新款，除了色彩變化也有編織設計，來自大自然的花朵植物圖騰成為最佳角色，彷彿瞬間到了達卡旅行。

▲HERMES CHANEL配件。（圖／品牌提供）

▲漸層來自夕陽的色調，185,500元。

▲HERMES CHANEL配件。（圖／品牌提供）
▲植物圖騰印花皮穿鍊大型購物包195,700元。

▲HERMES CHANEL配件。（圖／品牌提供）
▲腕錶插畫樹脂手環58,300元。

►香奈兒2023達卡工坊3亮點！必買編結紋CHANEL 22、大自然元素濃縮熱情

►Lisa超淡妝配CELINE新腋下包遊泰國古都　Rosé背巨大YSL手袋亮相

 

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關鍵字：

HERMES, 愛馬仕, CHANEL, 香奈兒

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