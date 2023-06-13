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5款雨衣讓梅雨季出門照樣有型　長版＋斜開超帥氣、晴天也能穿CP值高

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實習記者劉于禎／綜合報導

台灣一年一度的雨季又到了，從5、6月的梅雨季一路接續到颱風季都逃離不了大雨的沖刷，許多人總會因為天空昏暗導致心情也跟著鬱悶起來，如果剛好需要出門，那心情更是一言難盡，這時就需要一件好看、時尚的雨衣來療癒低落的情緒，以下5款雨衣穿上方便，時髦出門讓你雨天也照樣有型。

KiU 人氣定番款連身雨衣

是不是還在為穿了雨衣就沒有口袋放東西而困擾，日本KiU這款雨衣徹底解決了這個問題，還一次設計了三個有防水拉鍊的口袋，色選更是多達8種，最熱門的是夏天耐看的米白色與霓虹黃，官網已售完，男女都可穿，還附了收納袋攜帶超方便。

▲▼好看雨衣。（圖／品牌官網）

▲KiU 人氣定番款連身雨衣。（圖／KiU官網）

F.SEASONS富雨洋傘 輕量空氣感風雨衣

以雨傘製造起家的富雨洋傘，雨具配件可是應有盡有，除了傘款外，也有以長版風衣為靈感的雨衣，可調整腰身的抽繩設計看起來很顯瘦，超輕不厚重的布料讓雨天時尚更輕盈時尚。

▲▼好看雨衣。（圖／品牌官網）

▲F.SEASONS 輕量空氣感風雨衣。（圖／F.SEASON官網）

MORR Slashie 斜前開雨衣3.0

喜歡長版大衣風格的你絕對不能錯過這件！以挺版的防水面料、可調式帽圍搭配高領剪裁，一穿上整個人的氣勢就提升，手腕處貼心的透明設計與魔鬼氈，讓通勤時戴著手錶也不怕淋到雨，背後的夜間反光條更是騎士必備。

▲▼ 好看雨衣。（圖／品牌官網）

▲MORR Slashie 斜前開雨衣3.0。（圖／MORR官網）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

because 翻領可拆卸連帽排釦風雨衣

喜歡簡約風的怎麼能沒有這件將英倫風拉滿的雨衣，材質摸起來像棉布，有別於雨衣的光澤感，無論在晴天或雨天都能時尚的搭配，另外花粉過敏者衝著它面料能讓花粉不易附著這點就一定要買了吧！

▲▼好看雨衣。（圖／品牌官網）

▲because 翻領可拆卸連帽排釦風雨衣。（圖／IG@because_info）

OutPerform 去去雨水走PIUS斜開雙拉鍊專利連身式雨衣

OutPerform這件連身式雨衣讓雨天帥氣度依舊不減，滿滿機能氣息，獨特的立體背包空間設計，讓騎車不會卡卡的，雙層交錯的拉鍊讓防水係數更上一層樓，可說是一件安全感十足的雨衣。

▲▼好看雨衣。（圖／品牌官網）

▲OutPerform 去去雨水走PIUS斜開雙拉鍊專利連身式雨衣。（圖／IG@outperform_official）

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關鍵字：

梅雨季, 雨季, 風衣, 雨衣

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