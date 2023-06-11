星．變美／伊能靜每天梳頭100下，55歲照樣一頭烏黑秀髮

▲伊能靜愛美不手軟，就連梳子就有10幾把。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

55歲伊能靜擁有一頭烏黑長髮讓人稱羨，日前她在《小紅書》表示，一把好的梳子就像美容儀一樣，能對頭皮起到好的作用，髮質自然會長得好。她分享自己的用梳子秘技，愛美的女生不妨參考一下。

伊能靜分享梳頭髮好處多多，不僅能夠幫助清潔頭髮表面汙垢，也能使頭皮油脂均勻分布，更能促進血液循環，她睡前至少會梳100下頭髮，就是擁有好髮質的秘訣。

#洗髮梳

因為有做指甲的關係，她自己洗頭會使用洗髮梳來代替手的功能，洗髮梳能讓頭皮受力平均，先打圈按摩，再順著從上往下梳，把髒污梳下來。

#按摩梳

想要擁有一頭蓬鬆秀髮，每天塗完養髮液之後，會使用按摩梳來按摩，確保每個毛囊都有好好被照顧到。

#尼龍梳

這種尼龍的板梳，氣墊很有彈性，用來輕壓頭皮再搭配按摩很舒服，也可以用來輕輕敲打頭部，能幫助血液循環，先順著梳再倒著梳是秘訣。

#豬鬃梳

睡前會在髮尾抹上護髮油，這時候可使用豬鬃梳，順著由上往下帶，就像幫頭髮打蠟，髮質會變得很有質感。

或許有人會覺得梳頭髮不需要那麼費事，她則和大家喊話，人可以過得隨心、隨意和隨興，但真的不可以對自己隨便，希望大家到了像她一樣的年紀，一樣擁有一頭烏黑秀髮。