你的出軌指數有多高？爆紅心理測驗有夠準

記者李薇／台北報導

現代人感情誘惑很多，如果沒辦法經得住心裡的約束，很可能就會出現意外，以下這個《小紅書》爆紅的心理測驗，可以測試你的出軌指數有多高。

Q：如果一輩子只做一種家務，你會選擇哪個？

A.刷馬桶

B.洗碗

C.拖地

D.倒垃圾

A.刷馬桶：0％ 絕對不受誘惑

選擇刷馬桶的你對於外面的花花草草完全不感興趣，在家庭你很有責任心，很喜歡這種歸屬感，什麼都願意為家庭犧牲，所以一旦結婚之後，任何誘惑都看不上眼，甚至把對方當成空氣，完全看不見也沒有感覺。

B.洗碗：40％ 有色心沒膽

選擇洗碗的你面對許多誘惑偶爾會有搖擺的狀態出現，但是你有那個心，沒有膽，看到不錯的對象會心動、欣賞，如果對方積極很可能會出現一夜情的幻想，可是真的要踏出禁忌的那一步，又覺得很麻煩，後續難以收拾，所以僅止於腦袋想想罷了。

C.拖地：80％ 思想行動都會跟上

選擇拖地的你在感情裡面，有誘惑腦子就會陷入戀愛、行動上也會曖昧，但不會很過分，僅止於情緒的流動，因為你心理一直有道德規範，所以會不斷拉扯，約束自己不要越界，想辦法回歸婚姻，扮演好自身角色。

D.倒垃圾：95％ 絕不錯過外遇機會

選擇倒垃圾的你在感情上，一直都抱持著比較開放的態度，即使有另一半，也沒想過要去抵抗另外的戀情，如果剛好有機會得到別人的青睞，你會覺得如果不好好把握機會，以後可能就沒有別的桃花了，所以會好好珍惜。