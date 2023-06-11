fb ig video ETtoday search mobile

你的出軌指數有多高？爆紅心理測驗有夠準

>

記者李薇／台北報導

現代人感情誘惑很多，如果沒辦法經得住心裡的約束，很可能就會出現意外，以下這個《小紅書》爆紅的心理測驗，可以測試你的出軌指數有多高。

Q：如果一輩子只做一種家務，你會選擇哪個？

▲心理測驗,心測,占卜,。（圖／小紅書）

A.刷馬桶

B.洗碗

C.拖地

D.倒垃圾

A.刷馬桶：0％ 絕對不受誘惑

選擇刷馬桶的你對於外面的花花草草完全不感興趣，在家庭你很有責任心，很喜歡這種歸屬感，什麼都願意為家庭犧牲，所以一旦結婚之後，任何誘惑都看不上眼，甚至把對方當成空氣，完全看不見也沒有感覺。

B.洗碗：40％ 有色心沒膽

選擇洗碗的你面對許多誘惑偶爾會有搖擺的狀態出現，但是你有那個心，沒有膽，看到不錯的對象會心動、欣賞，如果對方積極很可能會出現一夜情的幻想，可是真的要踏出禁忌的那一步，又覺得很麻煩，後續難以收拾，所以僅止於腦袋想想罷了。

C.拖地：80％ 思想行動都會跟上

選擇拖地的你在感情裡面，有誘惑腦子就會陷入戀愛、行動上也會曖昧，但不會很過分，僅止於情緒的流動，因為你心理一直有道德規範，所以會不斷拉扯，約束自己不要越界，想辦法回歸婚姻，扮演好自身角色。

D.倒垃圾：95％ 絕不錯過外遇機會

選擇倒垃圾的你在感情上，一直都抱持著比較開放的態度，即使有另一半，也沒想過要去抵抗另外的戀情，如果剛好有機會得到別人的青睞，你會覺得如果不好好把握機會，以後可能就沒有別的桃花了，所以會好好珍惜。

►超準心測「選擇一扇門」測出你心中最放心不下的是誰？

►最會吃醋的三大星座！TOP 1把另一半當私人領地，異性覬覦就會秒速點燃怒火

►告白最容易成功的三大星座男！TOP 1不留遺憾追求法，當然能突破女孩心防

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

關鍵字：

心理測驗, 心測, 占卜

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

BV早秋竟出編織薯條盒

BV早秋竟出編織薯條盒

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

林心如戴235萬元金錶出門走走　

林心如戴235萬元金錶出門走走　

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

虞書欣粉色洋裝撩出大腿底線！純欲風拉滿粉絲都暴動了

虞書欣粉色洋裝撩出大腿底線！純欲風拉滿粉絲都暴動了

「雙開門冰箱」來了！40歲玄彬穿黑西裝帥炸　近拍零細紋狀態超狂

「雙開門冰箱」來了！40歲玄彬穿黑西裝帥炸　近拍零細紋狀態超狂

感覺才20歲不像媽！陳妍希過40歲生日　穿桃紅色洋裝超凍齡

感覺才20歲不像媽！陳妍希過40歲生日　穿桃紅色洋裝超凍齡

洗走油膩暗沉！CP值超高的「懶人福音」洗卸、起泡一秒完成超狂 大師都用的底妝通透4關鍵　質地選色是基礎、分區使用更精巧 頭皮油垢味、長痘痘怎麼辦？3個日常調理關鍵養出絲緞髮 精品LINE貼圖免費下載　超可愛米奇學院風必收、LV還有絕美老花桌布 超準！第一眼你看見月亮還是戀人？秒測你最近要「小心的事情」 你的出軌指數有多高？爆紅心理測驗有夠準 東森自然美友善海洋！捐贈500份防曬力挺亞洲最具規模台琉國際帆船賽　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面