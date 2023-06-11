夏必備「粉刺吸塵器」雙泥成分好吸油　熬夜面膜10分鐘有貴婦澎彈肌

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

夏季來一個冰冰涼涼的面膜保養，不僅立刻舒緩肌膚躁動感，更是可以針對出油毛孔或是暗沉蠟黃等問題，進行快速高效的調理，以下就盤點多款膏狀面膜，一周2到3次密集養膚。

＃AHC 濟州島毛孔淨化火山泥膜，100ml、售價780元

韓系醫美保養品牌AHC不只是「神仙水」熱賣亞洲，夏季更推出「粉刺吸塵器」的泥膜，裡面添加來自濟州島火山泥，搭配法國高嶺土，雙重吸附成分，控油效果更加倍，加上茶樹植萃成分，能淨透毛孔，18%高保濕成分，敷起來不會緊繃不適，10分鐘就能完成肌膚大掃除。

＃Drunk Elephant醉象 彈力亮白面膜，50ml、售價2300元

美國最潮品牌醉象推出品牌旗下第一款免沖洗面膜，裡面擁有高濃度10%杜鵑花酸、1%水楊酸搭配三重抗氧化亮白複合物，一敷就可以全方位調理暗沉問題，膚色不均的狀況，高效配方適合密集煥膚，調理出極致亮白。

＃香緹卡 鑽石級面膜+升級版，50ml、售價8000元

頂級保養品牌香緹卡旗下鑽石精華液可謂是經典，當然面膜也不例外，甚至被網友稱為是「神級熬夜面膜」，比六胜肽效果高出50倍的超智能六胜肽，深度撫紋同時提升肌膚澎潤度，不僅可以增添彈力，更是挽救爛氣色，奢華養膚。

＃Odile歐蒂蔻 雪玫瑰光采賦活面膜，60ml、售價1880元

法國奢寵保養品牌歐蒂蔻以阿爾卑斯山的「雪玫瑰」為成分，高嶺土作為基底，搭配金盞花、澳洲堅果油等成分，不僅可以吸附油脂，但也能夠舒緩泛紅缺水的問題，敷10分鐘宛如幫肌膚做貴婦SPA，全方位調理彈潤緊緻。

＃AQUALABEL水之印 全能5D美白彈力霜－香檸QQ霜，90g、售價580元

日本連續熱銷10年的經典彈力霜，這次在夏季推出擁有檸檬清香的限定版本，清爽質地可以當作保養最後一道，也可以拿來曬後舒緩降溫，厚敷迅速幫助肌膚補水保濕，重現細緻潤澤彈力，趕時間只擦這一瓶也能取代化妝水、精華與乳液、乳霜等步驟，超方便。