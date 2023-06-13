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營養師曝4種「降血脂食物」！幫你遠離三高、心血管疾病

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▲▼營養師曝4種降血脂食物 。（圖／達志示意圖）

▲營養師教吃「降血脂食物」，吃對遠離心血管疾病。

記者張毓容／綜合報導　圖／達志示意圖

現代人生活品質越來越高，但因多吃少動「吃出來」的慢性病卻越來越多，其中最有代表性就是高血脂。營養師周麗就提醒，高血脂通常沒有症狀，但可能導致血管硬化、高血壓、冠心病、腦中風、脂肪肝、糖尿病等疾病，更被視為心血管疾病的隱形殺手。想讓血脂控制在正常的範圍內，營養師提醒除了要適當的運動，吃對食物也很重要，像是以下4種就是降血脂的代表性食物，可說是遠離血管疾病的救星。

▲▼營養師曝4種降血脂食物 。（圖／達志示意圖）

＃大豆

大豆富含植物蛋白、大豆異黃酮、卵磷脂、多元不飽和脂肪酸、維生素E和膳食纖維，這些成分都是調節血脂的好幫手。建議平時可多用大豆和豆製品替代肉類來吃，但要注意盡量別選擇油豆腐、油豆皮等油炸過的豆製品。

＃燕麥

燕麥中富含一種降血脂的好幫手「β-葡聚醣」，有不少的研究都顯示，燕麥可以有效地降低血液中的總膽固醇和「壞膽固醇」低密度脂蛋白膽固醇。尤其血脂過高的人，周麗建議每天的主食中，至少一半用燕麥來替代。

▲▼營養師曝4種降血脂食物 。（圖／達志示意圖）

＃青花菜

青花菜富含不可溶性和可溶性的膳食纖維，有助於降低三酸甘油酯和膽固醇的水平，同時還富含具有抗發炎作用的異硫氰酸鹽等植化素，可以預防血管損傷。

其他還有各類的綠葉蔬菜，也具有不錯的調血脂作用，建議每天至少吃500g蔬菜，且其中一半以上是綠葉菜。

＃木耳

木耳富含可溶性膳食纖維，對控制血脂很有幫助；另外，有同類的像是香菇、金針菇、海帶等菌藻類蔬菜，也具有一定的降脂效果，可以和綠葉菜搭配著吃。

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關鍵字：

膽固醇, 壞膽固醇, 控制, 降低, 高血脂, 血脂, 飲食, 秘訣, 營養師

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