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星巴克6／12「限定8小時」買一送一　優惠品項居然有星冰樂

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▲星巴克買一送一。（圖／環球購物中心提供）

▲星巴克今推限時8小時買一送一。（圖／資料照）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克今（6／12）以夏日之名推出買一送一優惠活動，只要購買10種類別的品項飲料，符合條件即可現賺一杯，且優惠時間只有今日、從上午11點起至晚上8點，限時8小時，優惠品項除了銷售量第一的那堤之外，連星冰樂品項都有，星冰迷開喝了啦！路易莎也迎生日慶，推出第二杯半價優惠。

星巴克於6／12限定一天推出「指定品項好友分享日」活動，以「夏天一定要喝過的飲料推薦！」為主題，讓大家在周一可以去星巴克門市療癒一下，從上午11店到晚上8點，至門市購買兩杯特大杯、風味、冰熱一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。

▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／業者提供）

指定品項包括冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、那堤（含特選）、風味那堤（含特選）、焦糖瑪奇朵（含特選）、豆奶經典紅茶那堤、福吉茶那堤、醇濃抹茶那堤、脆糖燕麥奶咖啡星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

▲路易莎17周年慶推優惠。（圖／業者提供）

路易莎從今起也推出17周年慶飲品第二杯半價優惠活動，從6／12起至6／18上午11點前，消費者至路易莎咖啡實體門市，購買飲品享第二杯半價優惠，以價低者折，不限同品項，但請注意優惠品項不含手沖及超越精品咖啡。

補充資料，星巴克今未提供優惠門市如下： 
管制區門市、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、龍門、101典藏、新莊思源、竹北自強、竹南、市政、彰化金馬、台南東門、岡山、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、時代寓所、台北時代、時代B2、漢中、成大醫院1F、義大城、佛陀館、竹東杞林、雲林麥寮、南科。

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關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 路易莎

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