小米618推優惠　掃拖機器人X10+「最低價現身」2萬元有找

▲小米618家電促銷，可自己洗拖布的掃拖機器人跌破2萬元以下。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

又來到6月最大促銷檔期618年中慶，小米近期釋出618優惠訊息，家電除55吋與65吋電視降價最多4,000元之外，旗下懶人家電包括掃拖機器人X10+，也出現了目前通路最低價2萬元有找的優惠，此外無線洗地機W10 Pro、智慧直流變頻電風扇 2 Pro、智慧直流變頻電風扇 2也都有200元至6,000元不等的下殺。

「小米618 年中購物節」從6／14起至6／21一連8天推特價，主打多款智慧型手機、智慧家電與智慧穿戴裝置等百款產品58折起，另在官網於6／14中午12：30舉辦限定直播活動，消費者可搶直播專屬優惠券、單筆訂單滿額再減等優惠。

家電品項雖主打智慧電視，但其實真正優惠的應為「Xiaomi掃拖機器人X10+」，其產品集結全自動掃地、拖地、集塵、清洗拖布於一體，在活動期間推出直降7,000元、特價19,995元的優惠，不到2萬元應是目前全通路最低價，無線洗地機 W10 Pro也跌破萬元，結合手持、吸拖一體，輕鬆除去黏著髒汙，本檔期降價6,000元，特價9,995元。

另外涼夏家電也有促銷，Xiaomi 智慧直流變頻電風扇 2 Pro內建33.6Wh鋰離子電池組，能在無線狀態之下隨擺放隨吹風，即使無預警停電也能吹涼風，活動現省400元，特價1,995元；Xiaomi 智慧直流變頻電風扇 2則推優惠200元，特價1,795元。小米智慧顯示器 65型特價16,999元；智慧顯示器 A2 55型特價15,999元。

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