潔西卡性感指數噴發　下車手遮胸防走光

▲潔西卡日前出席印尼雅加達The St. Regis飯店活動，身穿義大利高級訂製服品牌Giambattista Valli黃色禮服。（圖／翻攝jessica.syj IG）

記者陳雅韻／台北報導

黃色予人充滿活力的感受，在夏日尤其討喜，南韓女星潔西卡（Jessica，鄭秀妍）與奧斯卡影后潔西卡雀斯坦（Jessica Chastain）近日不約而同身穿性感的黃色禮服出席活動，尤其是東方代表的潔西卡難得大露事業線，下禮車時不得不以手遮胸防走光。





▲潔西卡由於禮服太過性感，下車時不得不以手遮胸。（圖／翻攝jessica.syj IG）

34歲的南韓女星潔西卡最近愛上亮黃色，不僅穿過Celine短版黃色毛衣露纖腰，日前現身印尼雅加達出席奢華飯店The St. Regis活動時，選穿義大利高級訂製服品牌Giambattista Valli黃色禮服，水晶裝飾繞頸設計且胸前挖空，性感逼人，她還在飯店內甩動浪漫飄逸的裙襬，顯然對此造型相當滿意。





▲潔西卡在飯店內甩動浪漫飄逸的裙擺。（圖／翻攝jessica.syj IG）

奧斯卡影后潔西卡雀斯坦昨出席第76屆東尼獎頒獎典禮，則穿上代言品牌Gucci黃色訂製禮服亮相，她巧搭品牌高級珠寶系列鑲嵌35.9克拉橘色石榴石和祖母綠、鑽石長項鍊，霸氣鍊墜恰好落在她的事業線上，成功吸睛。





▲潔西卡雀斯坦出席東尼獎典禮，穿Gucci黃色禮服搭配高級珠寶系列長項鍊。（圖／路透社）





▲Gucci高級珠寶系列18K白金項鍊鑲嵌橘色石榴石、祖母綠和鑽石，15,950,000元。（圖／品牌提供）