fb ig video ETtoday search mobile

潔西卡性感指數噴發　下車手遮胸防走光

>

▲潔西卡 。（圖／翻攝IG）

▲潔西卡日前出席印尼雅加達The St. Regis飯店活動，身穿義大利高級訂製服品牌Giambattista Valli黃色禮服。（圖／翻攝jessica.syj IG）

記者陳雅韻／台北報導

黃色予人充滿活力的感受，在夏日尤其討喜，南韓女星潔西卡（Jessica，鄭秀妍）與奧斯卡影后潔西卡雀斯坦（Jessica Chastain）近日不約而同身穿性感的黃色禮服出席活動，尤其是東方代表的潔西卡難得大露事業線，下禮車時不得不以手遮胸防走光。

▲潔西卡 。（圖／翻攝IG）

▲潔西卡由於禮服太過性感，下車時不得不以手遮胸。（圖／翻攝jessica.syj IG）

34歲的南韓女星潔西卡最近愛上亮黃色，不僅穿過Celine短版黃色毛衣露纖腰，日前現身印尼雅加達出席奢華飯店The St. Regis活動時，選穿義大利高級訂製服品牌Giambattista Valli黃色禮服，水晶裝飾繞頸設計且胸前挖空，性感逼人，她還在飯店內甩動浪漫飄逸的裙襬，顯然對此造型相當滿意。

▲潔西卡 。（圖／翻攝IG）

▲潔西卡在飯店內甩動浪漫飄逸的裙擺。（圖／翻攝jessica.syj IG）

奧斯卡影后潔西卡雀斯坦昨出席第76屆東尼獎頒獎典禮，則穿上代言品牌Gucci黃色訂製禮服亮相，她巧搭品牌高級珠寶系列鑲嵌35.9克拉橘色石榴石和祖母綠、鑽石長項鍊，霸氣鍊墜恰好落在她的事業線上，成功吸睛。

▲▼潔西卡雀斯坦 。（圖／路透社）

▲潔西卡雀斯坦出席東尼獎典禮，穿Gucci黃色禮服搭配高級珠寶系列長項鍊。（圖／路透社）

▲▼ Gucci 。（圖／公關照）

▲Gucci高級珠寶系列18K白金項鍊鑲嵌橘色石榴石、祖母綠和鑽石，15,950,000元。（圖／品牌提供）

►潔西卡賞花曬145萬勞力士金錶　卡地亞「藍氣球」也納為收藏

►高圓圓大秀直角肩與S形曲線　珠寶上身氣勢不輸小2歲宋慧喬

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

關鍵字：

潔西卡, Jessica, 潔西卡雀斯坦, Gucci

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

BV早秋竟出編織薯條盒

BV早秋竟出編織薯條盒

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

林心如戴235萬元金錶出門走走　

林心如戴235萬元金錶出門走走　

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

高圓圓大秀直角肩與S形曲線　珠寶上身氣勢不輸小2歲宋慧喬

高圓圓大秀直角肩與S形曲線　珠寶上身氣勢不輸小2歲宋慧喬

亮・珠寶／Tiffany魔幻海洋生物現身　水母觸鬚輕擺太逼真

亮・珠寶／Tiffany魔幻海洋生物現身　水母觸鬚輕擺太逼真

鮭魚面德國錶好優雅　線性動力儲存顯示清晰易讀

鮭魚面德國錶好優雅　線性動力儲存顯示清晰易讀

風・Luxury／周興哲逾330萬名錶曝光　江詩丹頓排隊夯錶他也有 錶界最紅的青蛙來台了！　Oris科米蛙錶首批50只開搶 喬科維奇法網場上威風　當一日製錶師笑場 潔西卡賞花曬145萬勞力士金錶　卡地亞「藍氣球」也納為收藏 F1摩納哥大獎賽冠軍戴鏤空錶帥翻　3新色配夜光日夜都閃 郭雪芙寶格麗美包當前好掙扎　聞「包色」拉回理智「先看價錢」 對戒內圈藏紅線牽起緣分　Qeelin東方味設計引共鳴

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面