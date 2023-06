618年中大促聰明掃貨！底妝天花板、男友告白唇彩都能便宜入手

記者李薇/台北報導 圖/品牌提供

618年中慶即將開跑,美妝品牌祭出不少優惠下殺的方案與組合,以下盤點多款厲害單品,當然要趁著優惠折扣入手,省荷包又能美麗出圈,絕對是聰明選擇。

#MAKE UP FOR EVER 夏季底妝必收組,原價2270元、優惠價1800元

乾淨底妝可以說是好看妝容必備關鍵,慎選夠細緻貼膚的產品,能為妝容大幅提升質感;「底妝天花板」MAKE UP FOR EVER一上市就被網友掃光的HD SKIN粉無痕柔霧空氣粉餅,在今年全面更新之後,奶茶色包裝不僅更可愛了,連粉質都變細膩、保濕,遮瑕度也全方位提升,一盒完妝、控油都可以搞定,絕對是台灣女孩隨身必備的「吸油面紙」,官網入手再贈柔霧空氣粉撲+STEP 1第一步澎彈潤妝前乳5ml,立刻下單。

#YSL 一吻上癮唇彩組,優惠價3100元

YSL唇彩系列向來是男性告白助攻神器,不用男友送,自己買也很可以!這次官網推出組合,購買甫上市的時尚印記雪絨唇釉盛夏霜淇淋色選,搭配任一支唇膏,再送奢華緞面唇膏精巧版,一次3色拿到手,聰明選時間下單還有各種小禮可拿,包含慾望巴黎暮光淡香水1.2ml、極效活萃淨亮晶透露30ml、極效活萃舒芙蕾乳霜3ml等,百變妝容輕鬆擁有。

#理膚寶水 防曬顏究院限定組,原價3561元、優惠價1614元

夏季防曬已是全民運動,理膚寶水更是以敏感肌都適用的超強防護罩,守護粉絲不曬黑;去年剛剛推出的全護極致抗油光防曬亮白乳不僅質地清爽,一抹瞬間柔霧零油光,更是夏季救星,亮白乳30ml*2,再加全護清透亮顏防曬隔離乳15ml、多容安泡沫洗面乳50ml、皮革感時尚袋、質感立鏡跟刮刮卡,超佛優惠立刻要囤貨。

#CeraVe 淨化髒污4件組,原價687元、特價467元

痘痘問題也是不少人的肌膚困擾,醫美保養品牌CeraVe以溫和安全又有效的配方,受到許多粉絲喜愛,這次推出的組合內含:淨膚白泥抗粉痘潔面露236ml、淨膚白泥抗粉痘潔面露5ml、多重酸煥膚修護精華3ml*2,簡單調理出乾淨透亮好膚質。