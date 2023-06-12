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618年中大促聰明掃貨！底妝天花板、男友告白唇彩都能便宜入手

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

618年中慶即將開跑，美妝品牌祭出不少優惠下殺的方案與組合，以下盤點多款厲害單品，當然要趁著優惠折扣入手，省荷包又能美麗出圈，絕對是聰明選擇。

＃MAKE UP FOR EVER 夏季底妝必收組，原價2270元、優惠價1800元

▲MAKE UP FOR EVER,YSL,理膚寶水,CeraVe,保養,618年中慶,618,。（圖／品牌提供）

乾淨底妝可以說是好看妝容必備關鍵，慎選夠細緻貼膚的產品，能為妝容大幅提升質感；「底妝天花板」MAKE UP FOR EVER一上市就被網友掃光的HD SKIN粉無痕柔霧空氣粉餅，在今年全面更新之後，奶茶色包裝不僅更可愛了，連粉質都變細膩、保濕，遮瑕度也全方位提升，一盒完妝、控油都可以搞定，絕對是台灣女孩隨身必備的「吸油面紙」，官網入手再贈柔霧空氣粉撲＋STEP 1第一步澎彈潤妝前乳5ml，立刻下單。

＃YSL 一吻上癮唇彩組，優惠價3100元

▲MAKE UP FOR EVER,YSL,理膚寶水,CeraVe,保養,618年中慶,618,。（圖／品牌提供）

YSL唇彩系列向來是男性告白助攻神器，不用男友送，自己買也很可以！這次官網推出組合，購買甫上市的時尚印記雪絨唇釉盛夏霜淇淋色選，搭配任一支唇膏，再送奢華緞面唇膏精巧版，一次3色拿到手，聰明選時間下單還有各種小禮可拿，包含慾望巴黎暮光淡香水1.2ml、極效活萃淨亮晶透露30ml、極效活萃舒芙蕾乳霜3ml等，百變妝容輕鬆擁有。

＃理膚寶水 防曬顏究院限定組，原價3561元、優惠價1614元

▲MAKE UP FOR EVER,YSL,理膚寶水,CeraVe,保養,618年中慶,618,。（圖／品牌提供）

夏季防曬已是全民運動，理膚寶水更是以敏感肌都適用的超強防護罩，守護粉絲不曬黑；去年剛剛推出的全護極致抗油光防曬亮白乳不僅質地清爽，一抹瞬間柔霧零油光，更是夏季救星，亮白乳30ml*2，再加全護清透亮顏防曬隔離乳15ml、多容安泡沫洗面乳50ml、皮革感時尚袋、質感立鏡跟刮刮卡，超佛優惠立刻要囤貨。

＃CeraVe 淨化髒污4件組，原價687元、特價467元

▲MAKE UP FOR EVER,YSL,理膚寶水,CeraVe,保養,618年中慶,618,。（圖／品牌提供）

痘痘問題也是不少人的肌膚困擾，醫美保養品牌CeraVe以溫和安全又有效的配方，受到許多粉絲喜愛，這次推出的組合內含：淨膚白泥抗粉痘潔面露236ml、淨膚白泥抗粉痘潔面露5ml、多重酸煥膚修護精華3ml*2，簡單調理出乾淨透亮好膚質。

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關鍵字：

MAKE UP FOR EVER, YSL, 理膚寶水, CeraVe, 保養, 618年中慶, 618

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