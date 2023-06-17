LIFE・經典／咖啡渣有機蔬菜Miacucina開賣　永續也能很美味

記者蔡惠如／綜合報導

永續議題要如何讓一般消費者感受得到？Nespresso的方法是「用吃的」，近期咖啡品牌Nespresso與台灣蔬食餐廳Miacucina跨界合作，用其膠囊收集的咖啡渣種植出的有機蔬菜，推出2款限定餐點，讓你在品嚐美食之餘，還能變得更有意義。居家用品好神拖，近期也推免費到府回收舊桶計畫，再送贈品或品牌折價券。

▲Nespresso與台大合作使用咖啡渣種植永續有機蔬菜，已有多間小農響應，產量提升並與餐廳推出聯名餐點。（圖／各業者提供）

義式膠囊咖啡機品牌Nespresso，從2019年起與台大園藝系開啟產學合作計畫，研究如何將回收咖啡渣應用於有機農業，成功找到利用咖啡渣種植提升蔬菜產量、驅蟲抑菌的方式，並開設工作坊，將成功經驗分享給在地有機小農，期望為台灣有機農業帶來新契機，目前已有25間合作農場，使用咖啡渣種植有機蔬菜。

為讓消費者能立體感受永續成果，近期也與蔬食餐廳Miacucina推出限時聯名餐點「起司焗烤奶油白菜捲」、「白菜植物蚵仔蛋薄餅」，即起至7／2前在特定門市就能吃到，點上述2款餐點還加贈Nespresso臻選厚萃咖啡1杯，讓消費者能在味覺體驗上能更有故事。

▲起司焗烤奶油白菜捲，售價320元。

其聯名餐點「起司焗烤奶油白菜捲」，是將有機小白菜川燙、擠乾，再包裹自製的植物肉，淋上特製白醬、鋪上摩佐拉起士進行焗烤，能品嚐到有機白菜的清脆鮮甜，售價320元；「白菜植物蚵仔蛋薄餅」則是烘烤完薄餅後放上有機小白菜，加上植物肉蚵仔酥、三種起司及芝麻葉，再淋上甜辣醬，有中西合併的獨創風味，售價445元。

▲白菜植物蚵仔蛋薄餅，售價445元。

生活清潔用品「好神拖」，為響應2023世界環境日，發起綠色品牌月「桶桶有效綠 回收好給Z」全循環回收活動，7月底前使用者可至線上預約免費到府回收，或至zero zero專屬直營門市，回收家中使用的舊好神拖水桶，希望可以透過環保行動，為環境帶來友善美好的小貢獻。

業者表示，藉此活動也提醒消費者檢查家中舊有水桶，如因長期使用產生磨損，建議應定期檢查及更換，避免因看不見的刮痕藏汙納垢，導致清潔過程中細菌殘留延伸至家中角落，讓髒汙細菌不斷孳生。而回收舊桶後，可兌換享等值現金50元的贈禮或通路折價券，若從實體回收門市回收，則可直接現場兌換，限定茶樹莊園洗碗精或拖把布盤。