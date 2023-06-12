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當男人心裡白月光！亞洲最熱賣、香水天花板三步驟營造心機天然體香

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、penhaligons_london IG

想在夏天成為男人心裡的「白月光」，香氣絕對是控制記憶的關鍵，想讓身體散發不經意的體香，那一定要從沐浴、乳液到香水三步驟開始，挑選同香味的單品，讓自己一整晚「醃入味」，出門再用香水加強餘韻，可以說是高招女孩必備的心機步驟。以下就盤點多款厲害組合，包套更專業。

＃Dior Miss Dior：玫瑰泡泡沐浴露＋玫瑰晶亮凝霜＋花漾迪奧淡香水

▲Dior,Penhaligon’s,潘海利根,Jo Malone,香水,沐浴,香氛。（圖／品牌提供、penhaligons_london IG）

全亞洲最熱賣的Miss Dior可謂是經典，馥郁層次的甜美花香展現出少女心與浪漫氛圍，男女聞了都會瞬間戀愛，這次再度推出奢華洗沐系列，以格拉斯玫瑰作為主香調的優雅氣息，加入花水成分還能滋潤保濕肌膚，粉紅色軟管設計印有立體千鳥紋圖案，從擺在浴室的那一刻起，就讓人期待每天放鬆的沐浴時光，宛如踏入玫瑰花園般的精緻香調，絕對是夏日最甜初戀。

＃Penhaligon’s LUNA：身體與手部潔膚露＋身體與手部潤膚乳＋淡香精

▲Dior,Penhaligon’s,潘海利根,Jo Malone,香水,沐浴,香氛。（圖／品牌提供、penhaligons_london IG）

「香水天花板」Penhaligon’s向來以精緻奢華的英倫故事為背景，帶出極具層次又多變的獨特香氣，成為香迷們心中最高貴的夢幻逸品，其中，最熱賣女香LUNA以甜橙、茉莉、玫瑰與冷杉的味道交織出皎潔月光的澄淨與平靜，讓人聞過回不去，簡直是「氣質女神」該有的味道，一年四季都可以使用，值得一提的是潤膚乳擁有清爽的乳液質地之餘，超好吸收、香氣持久，單擦或是疊加香水都能呈現不同的氛圍。

＃Jo Malone 英國梨與小蒼蘭：潔膚露＋潤膚乳＋香水

▲Dior,Penhaligon’s,潘海利根,Jo Malone,香水,沐浴,香氛。（圖／品牌提供、penhaligons_london IG）

Jo Malone英國梨與小蒼蘭是全球最熱銷的香味，帶有清新白花香與甜蜜水果氣息，深受女孩喜愛，旗下此香氛的系列也很完整，從清潔、潤澤到香水都有單品可以使用，加上古龍水淡雅、持香度較短的特性，透過三者整套搭配可以增添留香時長。

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關鍵字：

Dior, Penhaligon’s, 潘海利根, Jo Malone, 香水, 沐浴, 香氛

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