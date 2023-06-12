勞力士特別版Daytona錶迷喊「超帥」　透明錶背等4大特色吸睛

▲勞力士推出利曼24小時耐力賽百年紀念版Oyster Perpetual Comosgraph Daytona腕錶，未定價。（圖／勞力士提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

勞力士（Rolex）周末無預警獻驚喜，發表紀念利曼24小時耐力賽（24 Hours of Le Mans）百年慶典的紀念版Oyster Perpetual Comosgraph Daytona腕錶，4大特色讓錶迷暴動喊「超帥」，包括保羅紐曼（Paul Newman）Daytona特色的計時盤上復古方格時骰子面、計時盤從12小時變成24小時指示、測速計外圈數字「100」以紅色標示，以及Daytona難得的透明錶背設計，預計7月上市，目前未定價，但已有錶迷預測「很難買到」、「超定價才有」。





▲勞力士利曼百年紀念版Daytona腕錶的小時計時盤從一般款的12小時變成24小時，測速計圈上數字「100」以紅色標示。

今年3月日內瓦Watches & Wonders錶展中，勞力士慶祝Oyster Perpetual Cosmograph Daytona問世60周年，推出首次開透明錶背秀4131型機芯的950鉑金款；近日發表的利曼24小時耐力賽百年紀念版Oyster Perpetual Comosgraph Daytona腕錶為第二款透背Daytona，顯露小時計時盤從一般款12小時變成24小時以呼應利曼24小時耐力賽的4132計時機芯，整只錶以18K白色黃金打造，搭配黑色Cerachrom陶質外圈，上方紅色陶質數字「100」向百年歷史的利曼24小時耐力賽致敬。





▲勞力士利曼百年紀念版Daytona腕錶採透明錶背設計，顯露4132型機芯。

同集團的帝舵表（Tudor）也有新突破，招牌錶款Black Bay更精進，錶徑41毫米的錶款較過往更纖薄，酒紅色旋轉外圈側邊經過改良更易於抓握，搭載原廠機芯MT5602-U型自動上鍊機芯，獲得瑞士聯邦計量科學研究院（METAS）的大師天文台精密時計認證，成為代言人貝克漢（David Beckham）的心頭好，近日戴著此新錶到東京宣傳，同行還有老婆維多利亞貝克漢與兒女，一起開心體驗日本文化。





▲貝克漢到東京為代言品牌帝舵表宣傳。（圖／翻攝davidbeckham IG）

▲貝克漢戴的帝舵表Black Bay獲得瑞士聯邦計量科學研究院大師天文台精密時計認證，142,000元。（圖／帝舵表提供）





▲貝克漢帶著老婆維多利亞與兒女，開心體驗日本文化。（圖／翻攝davidbeckham IG）