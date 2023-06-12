fb ig video ETtoday search mobile

艾蜜莉在斯堪地那維亞！Max Mara「仲夏節」浪漫花卉灑落早春系列

>

記者鮑璿安 ／台北報導

專為知性女性打造時裝的Max Mara，帶來最新 2024 早春系列，終於遠離都市喧囂來到斯堪地那維亞半島發表，模特兒頭戴花環出場、身穿融入古典神話元素的長袍，是對當地最好的致敬。《艾蜜莉在巴黎》Lily Collins、韓星文佳煐以全白看秀造型到場助陣，完全是女神降臨的氣勢。

▲▼Max Mara 。（圖／品牌提供）

▲▼Max Mara 。（圖／品牌提供）

▲（依序）Lily Collins、文佳煐助陣Max Mara最新 2024 早春系列大秀，來到斯堪地那維亞 。（圖／品牌提供）

▲▼Max Mara 。（圖／品牌提供）

▲Max Mara創意總監Ian Griffiths（中） 。（圖／品牌提供）

擁有建築學背景的Max Mara創意總監Ian Griffiths，將這個以大衣聞名的品牌轉換出多元火花，本季他以瑞典作家塞爾瑪拉格洛夫 （Selma Lagerlöf）為靈感， 由於Lagerlöf在推動社會變革與進步時，以斯堪地那維亞的當代生活、地域傳說、古典神話與童話寓言為主題，創作了許多文學故事，進而激發Ian來到當地辦秀，創造獨樹一格的早春系列造型。

▲▼Max Mara 。（圖／品牌提供）

▲▼Max Mara 。（圖／品牌提供）

▲▼Max Mara 。（圖／品牌提供）

▲取用 1900 年代務實幹練的剪裁設計 。（圖／品牌提供）

取用 1900 年代務實幹練的剪裁設計，呈現在羊腿袖、及踝半身裙、及肘斗篷以及領結襯衫，都是衣櫥中非常實穿的品項。輕盈飄逸的束腰外衣營造對比，其輪廓或長或短，點綴黑色和象牙色編辮、絨球、流蘇以及鉚釘裝飾，與民俗圖案相得益彰。

▲▼Max Mara 。（圖／品牌提供）

▲▼Max Mara 。（圖／品牌提供）

▲▼Max Mara 。（圖／品牌提供）

▲花卉表現手法多元。（圖／品牌提供）

本季比重極高的花卉、碎花元素，借由仲夏節 (Midsommar）收集七種野花的浪漫典故再現，從植物標本典籍取經，並受到水彩配色的啟迪，以新穎視角詮釋，放射狀花卉圖案大面積點綴於胸前、袖口，打造豐盈的度假感受；亦透過精緻枝葉元素再現仲夏節草甸的清新斑斕，飄逸輪廓配以考究的白色衣領及袖口，流露現代都市的時髦格調。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

關鍵字：

Max Mara, 2024, 早春

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

周杰倫戴巧克力錶踩點瑞士帝舵紅錶廠

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

LV早春浪漫人魚禮服讓人一秒愛上

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

神級精華新品一次看　超有感又不黏膩

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

VERSACE x Dua Lipa女裝超懂Y2K

營養師推的5款低卡零食快筆記

營養師推的5款低卡零食快筆記

BV早秋竟出編織薯條盒

BV早秋竟出編織薯條盒

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

今夏最美涼鞋Chloé X Teva登場

林心如戴235萬元金錶出門走走　

林心如戴235萬元金錶出門走走　

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

裘莉 x Chloé打造最仙晚禮服

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克6／12「限定8小時」買一送一　優惠品項居然有星冰樂

星巴克6／12「限定8小時」買一送一　優惠品項居然有星冰樂

你的出軌指數有多高？爆紅心理測驗有夠準

你的出軌指數有多高？爆紅心理測驗有夠準

小心「5大壞習慣」讓白髮提早現身！第一項超多人都忽略

小心「5大壞習慣」讓白髮提早現身！第一項超多人都忽略

超準！第一眼你看見月亮還是戀人？秒測你最近要「小心的事情」 精品LINE貼圖免費下載　超可愛米奇學院風必收、LV還有絕美老花桌布 迪麗熱巴開高衩大露修長美腿超火辣！紫色禮服穿出女神氣場 需要女生倒追的三大星座男！TOP 1看不懂曖昧小動作，愛情到來遲鈍又被動 倪妮「美人魚上岸」裸色戰袍封神！　細肩帶完美剪裁超魅惑 6家平價飾品網友狂推　貓眼鑽耳環、珍珠項鍊百元價買到高質感 舒淇凍齡狀態稱霸紅毯！駕馭少女系薄紗、緊身魚尾裙美出新高度

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面