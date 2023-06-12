艾蜜莉在斯堪地那維亞！Max Mara「仲夏節」浪漫花卉灑落早春系列

記者鮑璿安 ／台北報導

專為知性女性打造時裝的Max Mara，帶來最新 2024 早春系列，終於遠離都市喧囂來到斯堪地那維亞半島發表，模特兒頭戴花環出場、身穿融入古典神話元素的長袍，是對當地最好的致敬。《艾蜜莉在巴黎》Lily Collins、韓星文佳煐以全白看秀造型到場助陣，完全是女神降臨的氣勢。

▲（依序）Lily Collins、文佳煐助陣Max Mara最新 2024 早春系列大秀，來到斯堪地那維亞 。（圖／品牌提供）





▲Max Mara創意總監Ian Griffiths（中） 。（圖／品牌提供）



擁有建築學背景的Max Mara創意總監Ian Griffiths，將這個以大衣聞名的品牌轉換出多元火花，本季他以瑞典作家塞爾瑪拉格洛夫 （Selma Lagerlöf）為靈感， 由於Lagerlöf在推動社會變革與進步時，以斯堪地那維亞的當代生活、地域傳說、古典神話與童話寓言為主題，創作了許多文學故事，進而激發Ian來到當地辦秀，創造獨樹一格的早春系列造型。

▲取用 1900 年代務實幹練的剪裁設計 。（圖／品牌提供）

取用 1900 年代務實幹練的剪裁設計，呈現在羊腿袖、及踝半身裙、及肘斗篷以及領結襯衫，都是衣櫥中非常實穿的品項。輕盈飄逸的束腰外衣營造對比，其輪廓或長或短，點綴黑色和象牙色編辮、絨球、流蘇以及鉚釘裝飾，與民俗圖案相得益彰。

▲花卉表現手法多元。（圖／品牌提供）

本季比重極高的花卉、碎花元素，借由仲夏節 (Midsommar）收集七種野花的浪漫典故再現，從植物標本典籍取經，並受到水彩配色的啟迪，以新穎視角詮釋，放射狀花卉圖案大面積點綴於胸前、袖口，打造豐盈的度假感受；亦透過精緻枝葉元素再現仲夏節草甸的清新斑斕，飄逸輪廓配以考究的白色衣領及袖口，流露現代都市的時髦格調。