Dyson手持吸塵器推「洗地滾筒吸頭」可拖地　一次可拖33坪

▲Dyson新款手持式吸塵器搭載可濕拖吸頭 。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

擁有時尚外型與主打工程技術、在台手持無線吸塵器銷售居冠的英國品牌Dyson，近期在台推出搭載「洗地滾筒吸頭」的最新V12s Detect Slim Submarine款式，主打清洗地面、灰塵偵測、無毛髮纏結的地板清潔特色，洗地吸頭內有驅動馬達以及300毫升的清水箱，充滿電情況下可使用16分鐘，面積可涵蓋33坪。

針對居家佈置較偏向硬質地板的大陸與台灣市場，Dyson近期針對旗下手持無線吸塵器，再推出可提供濕拖功能的「洗地滾筒吸頭」，配合在台熱銷的V12系列吸塵器，讓原本僅提供乾吸的Dyson產品，也能升級成能濕拖的款式，售價依配備不同，從27,900元至30,900元不等。

Dyson V12s Detect Slim Submarine乾濕全能洗地吸塵器，主機身約1.5公斤重，搭配的「Submarine洗地滾筒吸頭」擁有靈活轉軸，可輕鬆深入低矮家具底部進行清潔，強調「一次推拉」就能帶走髒污，另外有一鍵即可拆裝清水箱、污水箱與滾筒的設計，可直接用水沖洗，避免堆積污垢造成配件發霉或產生異味。

業者表示，「洗地滾筒吸頭」內部配置8個沿著滾筒吸頭均勻分布的注水孔，每分鐘精準計算釋放18毫升清水，透過加壓均勻浸潤洗地滾筒，不會使地板過濕。馬達以每分鐘900轉的轉速驅動滾刷轉動，超微細纖維表面滾刷，可將硬地板表面的液體、污漬和細小碎屑一併吸附，再由不鏽鋼條將污水和殘渣刮入獨立的污水箱回收，號稱一次推拉即完成加濕、吸附、刮污分離三步驟。

此外為避免水分直接上吸造成主機馬達損壞，吸頭連接處採實心隔絕，當使用者使用洗地模式時，主機馬達即停止吸力，避免液體髒污與水氣進入集塵筒或馬達，造成霉菌污染或損傷，故「乾吸」跟「濕拖」的使用是徹底分開，使用者在吸完地後，需再更換吸頭進行濕拖功能。

另一款主打外型、且銷售也是該品類名列前茅的OSIM電競天王椅V，針對需久坐的休閒玩家、上班族坐姿不正確而有腰酸背痛困擾的客群，主打「V手按摩」功能注入電競座椅，除有三種自動程式，還可針對不同身形、身高手動調整設定，更精準按摩到酸痛點，在台銷量創下佳績。因應電影《變形金剛 : 萬獸崛起》，推出以大黃蜂和柯博文，以及新角色「強大金剛」、「恐懼金剛」為概念的頭枕腰枕套裝作為購椅選配。