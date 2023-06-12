不丹王后傳統服飾配精品包　2款手拿包輪替洩優雅品味

▲不丹王后吉增佩瑪出席約旦王儲結婚晚宴時，拿寶格麗Serpentine金色手拿包。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／台北報導

有「最美王后」封號的不丹王后吉增佩瑪（Jetsun Pema），近來頻繁代表不丹王室，出席其他王室盛大活動，她總是身穿華美的傳統服飾，令人印象深刻，而她搭配的手拿包則顯露她的優雅品味，輪流使用寶格麗（BVLGARI）Serpentine金色手拿包、「紅底鞋」Christian Louboutin Loubi54晚宴包，重複帶著兩款包亮相。





▲不丹王后吉增佩瑪與丈夫國王凱薩爾旺楚克抵達倫敦時，也使用寶格麗Serpentine金色手拿包。（圖／翻攝queenjetsunpema IG）





▲寶格麗Serpentine 金色手拿包，102,900元。（圖／翻攝官網）

一般出席國際活動，通常有正式儀式與晚宴兩個重要場合，不丹王后吉增佩瑪總會帶著兩個精品手拿包輪替使用，在6月初參加約旦王儲胡笙阿卜杜拉（Hussein bin Abdullah）婚宴、5月參加英國查爾斯三世舉行加冕典禮上兩款包都搶鏡，要價102,900元的寶格麗Serpentine手拿包，最迷人的裝飾為玫瑰金色黃銅蛇身邊框，一側飾以蛇鱗鐫紋和紅色琺瑯蛇眼，另一側鑲飾古金色 Liquid Metal 小牛皮，相當時髦。





▲參加英國國王查爾斯三世舉行加冕典禮當天，不丹王后吉增佩瑪身穿傳統服飾搭配Christian Louboutin晚宴包。（圖／美聯社）

不丹王后吉增佩瑪另一愛包是精品鞋出名的Christian Louboutin設計的Loubi54漆皮晚宴包，大大的品牌縮寫CL金屬裝飾包面，讓人一眼能認出品牌；與她一同出席約旦王室婚宴的Euphelma公主，則帶著Dior漆皮手拿包現身，兩人的小巧手拿包都附有背帶，可轉換成肩背包。





▲不丹王后吉增佩瑪與Euphelma公主出席約旦王儲婚禮，各拿Christian Louboutin與Dior漆皮包。（圖／路透社）





▲Christian Louboutin Loubi54晚宴包可加上鍊帶側背，約39,000元。（圖／翻攝官網）