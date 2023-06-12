Jennie《The Idol》熱舞鏡頭的另類焦點！黑褲型號被翻出、極簡風名人最愛

記者鮑璿安／台北報導

韓人氣女團Blackpink成員Jennie影響力很高，以演員身分最新出演HBO美劇《The Idol》，其中的火辣熱舞橋段掀起正反評價，而她在畫面中穿著的黑色運動短褲也成為討論話題之一，連品牌、穿著型號都被翻出，成為另類焦點！

▲Blackpink成員Jennie （左）與Lily-Rose Depp出演《The Idol》 。（圖／翻攝自IG）

Jennie獻出好萊塢處女秀，她在《The Idol》中飾演女主角Lily-Rose Depp 的友人「Dyanna 」，因此出現熱舞橋段，片中穿著休閒的灰色短版上衣搭配黑色運動短褲呈現性感舞姿，意外讓行頭掀起熱議。





▲Jennie黑褲來自洛杉磯人氣品牌Alo Yoga 。（圖／翻攝自IG）

▲3" HIGH-WAIST AIRLIFT SHORT 。（圖／翻攝自IG）

其實這款褲裝來自美國洛杉磯的人氣品牌Alo Yoga，是近年來快速崛起的品牌之一，舒適材質與極簡色系成為名人愛用品，更邀超模Kendall Jenner 成為代言人。據了解，Jennie劇中同款為3" HIGH-WAIST AIRLIFT SHORT，以標誌性的微性能雙面針織 Airlift 面料，高腰包覆設計具有拉伸感，讓她能夠盡情展現舞姿。

▲Jennie for Calvin Klein限量聯名膠囊系列 。（圖／品牌提供）

此外，Jennie與Calvin Klein也獻出聯名合作，膠囊系列主要包括了多款內衣套裝、牛仔褲、T恤、毛絨衣和針織衫，在攝影師Hong Jang Hyun操刀的形象廣告中，Jennie親自穿著並演繹單品，特殊的丁香紫、粉藍色和沙漠棕在品牌設計語言中相當少見，保留極簡剪裁，可搭配T恤與運動褲融入日常。