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說・流行／Gabriela Hearst離開Chloé前必收經典！運動貝殼鞋、Edith包高質感

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記者鮑璿安／專題報導

2023年時尚圈人事異動不斷，最近更傳出 Chloé創意總監Gabriela Hearst即將卸任的消息，她在職3年期間，以獨到眼光結合永續理念打造出許多經典作品，也因為Gabriela的加入使Chloé營業額兩年內快速增長了 60%，有哪些不可錯過的必收品項？《ET FASHION》這一期說流行就帶大家詳細講解。

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Chloé 創意總監Gabriela Hearst即將卸任。（圖／品牌提供）

Gabriela Hearst的背景非常特殊，出生於烏拉圭、在家族經營的牧場中長大，不得不提及她在2013年嫁入美國鼎鼎大名的赫斯特集團家族，使她多了「豪門媳婦」頭銜，但沒耽誤她成立個人同名品牌，以天然工藝與環保展開設計之路。在2020年Gabriela 受邀正式入主Chloé擔任創意總監，有別於前任總監Natacha Ramsay-Levi那種純粹的波西米亞浪漫風格，Gabriela 非科班出身的創作概念，時常挹注一些天馬行空的想法，例如極地圖騰的羊絨圓領毛衣、以再生喀什米爾羊絨與環保尼龍製成的斗篷，都是她推動永續時尚發展的表現。

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲2021年3月Gabriela Hearst 首秀，將品牌2006年誕生的經典包款「Edith Bag醫生包」重新演繹 。（圖／品牌提供）

Edith Bag

Gabriela Hearst 在2021年3月為Chloé打造的首場秋冬系列中，將品牌2006年誕生的經典包款「Edith Bag醫生包」重新演繹，憑著一己之力讓這顆17年前的包款再次洗版社群。特色在於以回收羊絨或是回收緹花重新利用，更獻上「Edith Collector 計劃」，採用多種升級改造面料妝點，當中包括貝殼狀拼接皮革、螺旋皮革繩、針織面料和條狀流蘇，皆作為拍賣所得捐助慈善事業。

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Chloé在2022春夏主打的包款Kattie Bag 珠寶手拿包 。（圖／品牌提供）

Kattie Bag

Chloé在2022春夏主打的包款Kattie Bag 珠寶手拿包，是Gabriela Hearst得意之作，為何有珠寶一詞？是因為別具特色的「三副鉸接式手環」，透過小牛皮、黃銅以及胡桃木三種異材質疊搭，雕刻黃銅飾面、小牛皮與對比色馬鞍形針腳，以及手感圓潤的胡桃木把手。點綴於包款翻蓋細節中間，使用者可以將手穿過提把，拿著包款時就好像是佩戴了珠寶一樣，增添搭配魅力。

Nama運動休閒鞋

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Gabriela Hearst以低環境衝擊為主軸帶來Nama運動休閒鞋。（圖／品牌提供）

這幾年精品界話題鞋款少不了Nama！Gabriela Hearst以低環境衝擊為主軸帶來的經典作品，融入極繁主義美學，鞋款靈感源自巴黎花神咖啡館的貝殼紋線條，用以異材質的拼接工法、搭配對比色的車縫線裝點，具有無性別特質，男女都能夠上腳。

▲Chloé 。（圖／品牌提供）

▲Gabriela時代下Chloé 成為首個獲得 B 型企業認證的歐洲精品。（圖／品牌提供）

Gabriela的任期也接近倒數階段，今年9月巴黎時裝周的2024 春季系列將會是她執掌的最後作品，下任創意總監身分還未可知，未來Gabriela Hearst將專心於個人品牌，喜愛她設計風格的民眾仍可持續追隨。

►裘莉親自設計！Chloé創意總監卸任前聯名Atelier Jolie打造「最仙晚禮服」

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關鍵字：

說流行, Chloé, 創意總監, Gabriela Hearst

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