盤點劉嘉玲霸氣金句：你只有很愛自己，才有資格要求別人來愛你

▲劉嘉玲愛自己也愛運動，拒絕年齡焦慮。（圖／翻攝自小紅書/劉嘉玲）

記者曾怡嘉／綜合報導

劉嘉玲每回現身舉手投足都是自信，她沒有年齡焦慮，認為只要學會經營自己，每個年紀都是最好的年紀，身為女生不妨聽聽她的智慧金句，教你活得更通透自在。

#你只有很愛自己，才有資格要求別人來愛你。

#我希望全天下的女人都不要問產品為什麼那麼貴，要問自己為什麼買不起，價格是市場決定的，買不起是你自己的問題，當你把自己想得很不值錢時，你會發現所有的東西都很貴。

#女人必備的四大名牌：揚在臉上的自信、藏在心底的善良、融進血裡的骨氣、刻進命裡的堅強。

#當你快樂的時候，生活是美好的，當因有人因你而快樂的時候，生活才是最美好的。



#即使生活有一千個理由讓你哭，你也要找到一個理由讓自己笑，因為這就是人生，我們能做的只有讓自己更加堅強。



#遇到低潮時，先讓自己安靜三秒鐘。



#學會獨處很重要，一個真正懂愛的人，其實第一個應該是愛自己，徹底了解自己以後，你那個愛才比較健全，當你跟另一個人相處的時候，你不是依賴，也不是霸占，是做自己。



#時間是一個健談者，它對我們解釋一切，你不需要在它發言前先提出問題。



#我曾經以為在人生的拋物線上，30歲才是最高點，因此常常惶恐一年一年接近30歲卻兩手空空，我曾以為50歲是坐著藤椅，看著天邊雲朵舒服的年紀，而今恍悟50歲可以是顛峰，也可以是起點，30歲的女人就放棄了自己，是一件可悲的事情，愛美麗、愛生活是每個女人的需求。



#人生路上，好好經營自己勝過依賴任何人，年輕女孩總是無限量上架，不把年齡作為自己的資本，就永遠不用擔心變老，學會經營自己，每個年紀都是最好的年紀。