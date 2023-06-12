難怪毛孔超大！99%都曾犯的洗臉誤區　日「毒舌雜誌」評選冠軍是它

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、bifesta_official_jp IG

肌膚清潔是保養的第一步，以下三大洗臉關鍵，是99%的人都常犯的錯誤，想要養成好膚質，首先避開這三個陷阱，能讓毛孔粗大、肌膚乾燥都有所改善。

1.水溫不宜太高

不少人都有毛孔粗大的困擾，其實很多時候並非用錯保養品，而是洗臉的水溫過高，甚至用蓮蓬頭直接沖臉，都是很容易踩到的雷區，水溫建議是要微冷、比體溫低一點的狀態較佳，但也不宜過冰，以免刺激。

2.先起泡很重要

現代環境髒汙多，清水洗臉對有些人來說已經不夠，用洗面乳最重要的就是「先起泡」，透過泡泡的豐厚感減少肌膚磨擦，同時溫和帶走髒污，不是用洗面乳的膏狀直接上臉，小心過度拉扯導致肌膚出現細紋，而且建議針對膚質選用適合產品，而非洗完越乾越好。

3.快速洗臉更好

有些人洗臉會長達1分鐘，甚至讓泡泡在臉上停留，但目前市面上的洗面乳多會添加化學成份，建議還是速戰速決，30秒以內快速吸附髒污、沖淨，減少清潔產品跟肌膚過度刺激。

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