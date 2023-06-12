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難怪毛孔超大！99%都曾犯的洗臉誤區　日「毒舌雜誌」評選冠軍是它

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、bifesta_official_jp IG

肌膚清潔是保養的第一步，以下三大洗臉關鍵，是99%的人都常犯的錯誤，想要養成好膚質，首先避開這三個陷阱，能讓毛孔粗大、肌膚乾燥都有所改善。

1.水溫不宜太高

不少人都有毛孔粗大的困擾，其實很多時候並非用錯保養品，而是洗臉的水溫過高，甚至用蓮蓬頭直接沖臉，都是很容易踩到的雷區，水溫建議是要微冷、比體溫低一點的狀態較佳，但也不宜過冰，以免刺激。

2.先起泡很重要

現代環境髒汙多，清水洗臉對有些人來說已經不夠，用洗面乳最重要的就是「先起泡」，透過泡泡的豐厚感減少肌膚磨擦，同時溫和帶走髒污，不是用洗面乳的膏狀直接上臉，小心過度拉扯導致肌膚出現細紋，而且建議針對膚質選用適合產品，而非洗完越乾越好。

3.快速洗臉更好

有些人洗臉會長達1分鐘，甚至讓泡泡在臉上停留，但目前市面上的洗面乳多會添加化學成份，建議還是速戰速決，30秒以內快速吸附髒污、沖淨，減少清潔產品跟肌膚過度刺激。

【推薦單品】

＃專科 超微米透亮潔顏乳，100g、售價145元

▲洗臉,潔顏,Bifesta,專科,肌研,。（圖／品牌提供）

專科最受歡迎的潔顏乳系列，除了經典藍色款，後來也針對不同膚質推出對應單品，尤其是暗沉的膚況，更適合嫩粉紅色的透亮款，裡面添加富士山櫻花精華成分，能夠調理疲憊狀態，讓肌膚擁有日系透明感。

＃Bifesta 極淨碳酸泡洗顏，180g、售價199元

▲洗臉,潔顏,Bifesta,專科,肌研,。（圖／品牌提供）

以卸妝在日本紅透半邊天的Bifesta夏季主推超適合懶人的泡洗顏，裡面擁有炭與泥兩種吸附成分，特別適合油性肌膚，超厚實的「麻糬碳酸泡沫」能深入肌膚毛孔，帶走多餘髒污，超強潔淨力甚至拿下日本無置入的「毒舌雜誌」LDK 6月深層洗顏大賞第一位，可見實力經得起考驗。

＃肌研 極潤保濕泡洗顏，160ml、售價370元

▲洗臉,潔顏,Bifesta,專科,肌研,。（圖／品牌提供）

開架市場也很受到歡迎的肌研不只化妝水好用，洗臉產品也很值得擁有，一擠不用起泡的超方便設計，直接上臉很可以，內含三重玻尿酸保濕精華，洗完臉部肌膚不乾澀，又有潔淨感，完全不會滑膩，重現水潤好膚質。

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關鍵字：

洗臉, 潔顏, Bifesta, 專科, 肌研

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